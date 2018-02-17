БПК "Маршал Шапошников" загорелся во Владивостоке

На борту большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", стоящего на территории судоремонтного завода во Владивостоке, начался пожар. Об этом пишут РБК со ссылкой на местное управление МЧС, сообщает ЕНВ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю комментировать данный инцидент отказались, однако, портал Newsbox24 со ссылкой на очевидцев утверждает, что при пожаре пострадали два матроса. При этом, ТАСС утверждает, что по предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет, команда эвакуирована.

Во Владивостокском спасательном координационном центре (СКЦ) агентству сообщили, что возгорание произошло в машинно-котельном отделении корабля. "В 10:04 местного времени (03:04 мск) вызов поступил, в 10:10 пришло 11 единиц техники, 48 пожарных, в это же время началась разведка и локализация пожара. В 10:30 вывели 106 человек экипажа", — сообщили в центре. Пожарные занимаются локализацией пожара, площадь возгорания пока неизвестна.



Видео с горящим кораблем опубликовали местные СМИ. На нем видно, что горящий "Маршал Шапошников" стоит у причальной стенки, над кораблем стоит столб дыма. На берегу скопилось большое число людей.



Напомним, большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" в настоящее время проходит модернизацию. Он был спущен на воду в 1984 году и вошел в состав Тихоокеанского флота. В конце 1980-х он совершил несколько походов на Ближний Восток и участвовал в в эвакуации советских граждан из Эфиопии. В период Войны в Заливе (операция "Буря в пустыне") в 1991 году он находился в Персидском заливе и осуществлял наблюдение за действиями международной коалиции по борьбе с силами Саддама Хусейна в Кувейте. В 2010 году "Маршал Шапошников" принял участие в борьбе с пиратством у берегов Сомали. 6 мая он освободил танкер "Московский университет", который был захвачен пиратами незадолго до этого. Во время операции один из пиратов был уничтожен, остальные были ссажены на лодки и отпущены в открытое море. За участие в освобождении танкера моряки были представлены к наградам. С 2016 года "Маршал Шапошников" находится на модернизации. На нем должны быть установлены новые противокорабельный ракетный комплекс и электронное оборудование.