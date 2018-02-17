Бывший ученик американской школы застрелил 17 человек в учебном заведении

14 февраля 19-летний молодой человек вошёл в среднюю школу во Флориде и открыл огонь по людям. В результате расстрела погибли 17 человек и еще более десятка оказались ранены. Убийца Николас Круз, уже взятый под стражу, ранее был исключен из учебного заведения за неоднократное нарушение дисциплины, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

По данным правоохранителей региона, нападавший в момент совершения преступления был в противогазе, он был вооружен винтовкой, в его распоряжении были десятки патронов, а также дымовые гранаты. Перед расстрелом Николас Круз нажал на кнопку пожарной сигнализации, после чего ученики и преподаватели стали выходить из аудиторий в коридор. После этого в среднеобразовательной школе началась бойня.

Телеканал CBS News передал кадры, запечатленные на мобильный телефон, в момент трагедии. В эфир попали изображения нескольких убитых, истерические крики и мольбы о помощи. Задержание убийцы произошло несколько позже, в соседнем районе. CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах передает, что Николас Круз попытался смешаться в толпе, однако вскоре был замечен сотрудниками полиции.

Шериф округа Скотт Израель сообщил, что Николас Круз ранее был учеником данной средней школы, однако был исключен из нее из-за дисциплинарных проступков. Знакомые преступника позже заявили, что Круз часто говорил об оружии, однако они не уделяли этому внимания. Более того, они никогда не воспринимали его всерьёз. Старшеклассник Чэд Уильямс охарактеризовал Николаса Круза как "изгоя", который был известен за свое недисциплинированное поведение в школе. В частности, он неоднократно произвольно нажимал кнопку пожарной тревоги, также был "помешанным на оружии".

Скотт Израель добавил, что злоумышленник сдался полиции и не оказывал никакого сопротивления. Он был вооружен винтовкой AR-15. По данным местной полиции, 12 человек были убиты внутри школы, двое – на территории учебного заведения, один – за его забором и еще двое – позже скончались в больнице от полученных травм. Среди жертв преступления и ученики, и персонал заведения. В больнице продолжают находиться 13 раненных, пятеро из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

К сожалению, инцидент, произошедший в День всех влюблённых, не является единственным за последнее время. В период за последний год это уже 18-й случай применения оружия в американских школах. Последний из случаев произошел в прошлом месяце в штате Кентуки, где 15-летний ученик школы города Бентона убил двух своих одноклассников.

Во время инцидента 14 февраля в школе находились около 3300 учеников. После начала стрельбы учителя попытались спасти своих подопечных. Многие из учащихся прятались в раздевалках. Один из оставшихся в живых, 16-летний Кайл Йовард позже рассказал, что он и еще около 15 учеников прятались в гардеробе почти два часа до прибытия полиции.

Родители детей, которые ходят в эту школу, находятся в состоянии шока. "Это просто ужасно. Я не могу поверить, что это происходит ", - рассказала CNN Лизетт Розенблат, чья дочь учится в данном учебном заведении. Ее дочь позвонила ей и сказала, что она в безопасности, но она также сообщила матери, что услышала крики человека, в которого стреляли. По иронии судьбы, незадолго до инцидента в школе проводилась лекция о том, что делать при террористическом нападении. Об этом рассказал ученик по имени Райан Готт.

Между тем, президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования семьям погибших. "Мои молитвы и соболезнования семьям погибших ужасного расстрела во Флориде. Каждый ребенок, учитель или кто-либо еще должен чувствовать себя в безопасности в американской школе", - написал Дональд Трамп в Twitter.