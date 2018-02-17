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Общество

16 февраля 2018, 12:40
Во Владивостоке проходит проверка в отношении предпринимателя, по вине которого подросток сломал ног

Во Владивостоке проходит проверка в отношении предпринимателя, по вине которого ребенок сломал ноги

История с прыжком с третьего этажа получила продолжение

Подросток, спрыгнувший с третьего этажа, спасаясь от агрессивного предпринимателя, сломал ноги и позвоночник. Материал проверки по данному факту передан из отдела полиции в следственный отдел по Советскому району Владивостока, сообщает ЕНВ.

Напомним, вопиющая история со звериным оскалом произошла в ночь с 8 на 9 февраля 2018 года в одном из коттеджей в пригороде Владивостока. 15-летний Степан получил от своей сверстницы Лизы приглашение посетить ее в коттедже за городом. Подростки утверждают, что ни о какой романтике речь не идет, они просто всю ночь разговаривали. Как рассказал СМИ потерпевший, около пяти утра в дом ворвался нетрезвый отец девочки, 53-летний предприниматель и начал избивать их обоих.

Спасаясь от разъяренного мужчины, Степан спрыгнул с третьего этажа, в результате чего сломал обе ноги. Вместо оказания помощи, подозреваемый продолжил оскорбления и угрозы. Мальчик пояснял, что отец его подруги спустился вниз и стал забрасывать травмированного ребенка землей. Еще находясь в помещении, Степан разослал своим друзьям-одноклассникам сообщения с просьбой о помощи и сообщил адрес его нахождения. Товарищи вызвали в пригород такси, которое отвезло подростка к нему домой, куда в последствии была вызвана "Скорая помощь".

Недавно в следственное управление поступило обращение отца 15-летнего потерпевшего. Об этом сообщает СК РФ по Приморскому краю.  Материал проверки по данному факту передан из отдела полиции в следственный отдел по Советскому району г. Владивостока следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Отметим, что адвокат, который представляет интересы семьи подростка, рассказала, что в результате инцидента, 15-тилетний Степан получил не только переломы обеих ног, но и перелом позвоночника.

Адвокат отметила, что "Тяжесть последствий налицо", а также подчеркнула, что ей пока ничего не известно о том, какое процессуальное решение принял или собирается принять следователь по факту обращения родителей пострадавшего ребенка в Следственный комитет. "Возможно, на этот факт должен обратить внимание "детский омбудсмен" в Приморском крае", - сказала она.

Метки: перелом, проверка, СК

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