В Приморье будут выращивать рис

Самый популярный продукт питания в мире будет выращивать новый резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) в Приморском крае. Две тысячи гектаров земли на территории свободного порта Владивосток будут заняты зерновой культурой. Урожайность при этом будет на уровне 600 тонн риса в год. Для работы на новом предприятии потребуется около 300 работников, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Инвестиции в создание сельхозпредприятия составят 250 млн. рублей. Соглашение о деятельности на территории СПВ заключено между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и компанией "Востокагроком".

"Первый урожай мы получим в 2021 году. До этого времени будем заниматься оформлением земли в устье реки Пойма Хасанского района, устройством оросительных каналов и водоводов, строительством складов и офиса, закупкой сельхозтехники, – рассказывает генеральный директор ООО "Востокагроком" Дмитрий Климов. – Мы выбрали рекомендованный для возделывания в Приморском крае сорт "Луговой" (разновидность италика), который имеет высокие кулинарные качества и устойчив к полеганию и осыпанию".

Рисовод отмечает, что при оформлении земельного участка под производство самого популярного продукта питания в мире он рассчитывает на использование преференций резидента свободного порта Владивосток.

Главными потребителями приморского риса станут жители Дальневосточного региона и стран АТР. Деятельность нового сельхозпредприятия внесет вклад в развитие инфраструктуры регионального рынка пищевых продуктов.