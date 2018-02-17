Дмитрий Рогозин показал экипировку российского "солдата будущего"

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Рогозин на странице в Twitter разместил образцы экипировки российского "солдата будущего", сообщает ЕНВ.

Концепцию новой экипировки представили 13 февраля. В соответствии с разработками, солдат будущего будут оснащать автоматами АК-12 с подствольным гранатометом и приборами для стрельбы в темное время суток. Костюмы военнослужащих оснастят защитным комплексом "Пермячка", который обеспечивает до 80% защиты тела от открытого пламени и осколков, боевой шлем со встроенной системой связи и обработки информации, а также переносная база для подключения радиэлектронного оборудования вместе с системой ГЛОНАСС.

Экипировка будет оснащена и оборудованием, которое защитит солдата от обнаружения в инфракрасном спектре.в шлем встроят компьютер и систему связи. Общий вес обмундирования - 26 килограммов, она стоит около 46 тысяч долларов.

С новинкой также ознакомилась группа депутатов Госдумы, посетившая Фонд перспективных исследований и ознакомившаяся с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий, отметил Рогозин.

Пользователи соцсетей обратили внмиание, что поза, обмундирование и оружие военнослужащего на картинке как две капли воды похожи на постер к игре Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.