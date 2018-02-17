Приморский край занимает 3-е место среди регионов с самыми высокими средними ценами на квартиры

В топ-10 регионов России с самыми высокими средними ценами на первичном рынке Дальневосточный федеральный округ представлен сразу четырьмя субъектами. Причем Приморский край занимает почетное третье место среди регионов страны и первое в ДФО. Впрочем, по максимальной стоимости квартир в новостройках Приморье идет лишь на третьей позиции – первую строчку занимает Хабаровский край. К такому выводу пришли эксперты ЦИАН, составив рейтинг субъектов ДФО по стоимости самых дорогих лотов в жилых комплексах на первичном рынке, сообщает ЕНВ.

При составлении рейтинга аналитики ЦИАН изучили предложения с максимальной стоимостью в новостройках Дальневосточного федерального округа. Согласно методике, учитывались как жилые комплексы, находящиеся в стадии строительства, так и реализованные проекты, но введенные в эксплуатацию не более 5 лет назад. При этом лоты в сданных домах должны продаваться без отделки.

Первое место среди регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, занял Хабаровский край. Здесь на первичном рынке реализуется жилой комплекс "Графит" с максимальной стоимостью квартиры, установленной на уровне 28,86 млн рублей. "Серебро" у Сахалинской области с показателем 28,5 млн рублей. В этом бюджете можно приобрести квартиру в ЖК "Атмосфера". И замыкает тройку Приморский край, где завершается строительство жилого комплекса "Оникс". Самая дорогая квартира в этом проекте обойдется в 23,84 млн рублей. В первую пятерку также вошли Республика Саха (14,72 млн рублей) и Амурская область (10,28 млн рублей). В остальных субъектах ДФО максимальный уровень цен в новостройках не превысил отметку в 10 млн рублей.

1 место. Хабаровский край

Жилой комплекс "Графит"

Максимальный уровень цен: 28,86 млн рублей

Площадь самого дорогого лота: 222 кв. м

Местоположение самой дорогой новостройки: Хабаровск

На локальном рынке первичной недвижимости Хабаровского края самой дорогой новостройкой является ЖК "Графит". Максимальный уровень цен составляет 34,33 млн рублей. Это бюджет покупки лота площадью 222 кв. м. Окна квартиры выходят на три стороны, причем их достаточно для того, чтобы спланировать до шести комнат. Впрочем, возможно размещение меньшего количества более просторных жилых помещений.

Стоит отметить, что в остальных новостройках Хабаровского края самые дорогие квартиры обойдутся значительно дешевле. Так, у ближайшего преследователя – ЖК "Крылья" – "потолок" находится на уровне 9,48 млн рублей.

Топ-5 самых дорогих новостроек Хабаровского края

Жилой комплекс Срок ввода Площадь Стоимость, млн. рублей 1 "Графит" 2 квартал 2018 г. 222 кв. м 34,33 2 "Крылья" Сдан 112 кв. м 9,48 3 "Корф" Сдан 89 кв. м 8,81 4 "Пионерский" 1 квартал 2018 г. 98 кв. м 8,1 5 "Кустарный, 6А" 3 квартал 2018 г. 88 кв. м 7,42

2 место. Сахалинская область

Жилой комплекс "Атмосфера"

Максимальный уровень цен: 28,5 млн рублей

Площадь самого дорогого лота: 213 кв. м

Местоположение самого дорогого лота: Южно-Сахалинск

В Сахалинской области также фиксируется значительный отрыв лидера от ближайших конкурентов. Так, в ЖК "Атмосфера" максимальная цена находится на уровне 28,5 млн рублей за квартиру площадью 213 кв. м, а в идущем на втором месте ЖК "Созвездие" "потолок" - 8 млн рублей. Правда, при этом и площадь самого дорогого лота значительно меньше – всего 82 кв. м.

Топ-4 самых дорогих новостроек Сахалинской области

Жилой комплекс Срок ввода Площадь Стоимость, млн. рублей 1 "Атмосфера" Сдан 213 кв. м 28,5 2 "Созвездие" Сдан 82 кв. м 8 3 "Березовая роща" 1 квартал 2019 г. 69 кв. м 5,2 4 "Адмирал" Сдан 108 кв. м 5,07

3 место. Приморский край

Жилой комплекс "Оникс"

Максимальный уровень цен: 23,84 млн рублей

Площадь самого дорогого лота: 177 кв. м

Местоположение самого дорогого лота: Владивосток

Несмотря на то, что Приморский край занял лишь третье место по максимальному уровню цен в новостройках, данный субъект идет на первом месте в ДФО по средней стоимость квадратного метра на первичном рынке. Это заметно и по плотности цен в пятерке самых дорогих жилых комплексах: первую и вторую строчку разделяют менее двух миллионов рублей. Лидером сегодня является ЖК "Оникс" с показателем 23,84 млн рублей (177 кв. м), а на второй позиции идет ЖК "Маринист" - 21,92 млн рублей. Причем еще в январе ЖК "Маринист" обходил конкурента: тогда самая дорогая квартира в новостройке была выставлена на продажу за 38,42 млн рублей.

Кроме того, Приморский край оказался единственным среди субъектов-лидеров в ДФО, где в пятерку самых дорогих новостроек вошел жилой комплекс, находящийся за пределами регионального центра: четвертое место занял ЖК "Небесный" в городе Артем.

Топ-5 самых дорогих новостроек Приморского края

Жилой комплекс Срок ввода Площадь Стоимость, млн. рублей 1 "Оникс" 1 квартал 2018 г. 177 кв. м 23,84 2 "Маринист" 3 квартал 2019 г. 139 кв. м 21,92 3 "Невельской" 2 квартал 2019 г. 145 кв. м 14,53 4 "Небесный" (г. Артем) 2 квартал 2019 г. 136 кв. м 9,46 5 "Алые Паруса" Сдан 95 кв. м 9,17

4 место. Республика Саха

Дом 1-5, 203 микрорайон Якутска

Максимальный уровень цен: 14,72 млн рублей

Площадь самого дорогого лота: 196 кв. м

Местоположение самого дорогого лота: Якутск

Самая дорогая квартира в новостройках Республики Саха сегодня обойдется в 14,72 млн рублей. С этим показателем регион занимает четвертую строчку. Лидер – это строящийся жилой дом 1-5 в 203 микрорайоне Якутска. В максимальном бюджете предлагается лот площадью 196 кв. м. Ближайший конкурент – соседний дом 2-5. Стоимость самой дорогой квартиры здесь более чем в два раза ниже (6,65 млн рублей), но и площадь пропорционально меньше.

Топ-5 самых дорогих новостроек Республики Саха

Жилой комплекс Срок ввода Площадь Стоимость, млн. рублей 1 Дом 1-5, 203 микрорайон 1 квартал 2018 г. 196 кв. м 14,72 2 Дом 2-5, 203 микрорайон 2 квартал 2019 г. 99 кв. м 6,65 3 ЖК по ул. Чепалова 4 квартал 2019 г. 86 кв. м 6,19 4 ЖК по ул. Кальвица 2 квартал 2018 г. 83 кв. м 5,91 5 "Нова-Никольский" Сдан 63 кв. м 5,6

5 место. Амурская область

Жилой комплекс САР

Максимальный уровень цен: 10,28 млн рублей

Площадь самого дорогого лота: 128 кв. м

Местоположение самого дорогого лота: Благовещенск

Замыкает пятерку регионов Дальневосточного федерального округа по максимальной стоимости квартир в новостройках Амурская область. Верхняя отметка здесь находится на уровне 10,28 млн рублей. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 128 кв. м в жилом комплексе САР в центре Благовещенска. Второе место у "Дома на Набережной" - 9,1 млн рублей (100 кв. м), третье – у "Дома в 27 квартале" (8,02 млн рублей, 134 кв. м).

Топ-5 самых дорогих новостроек Амурской области