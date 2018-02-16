Обзор цен УЗИ во Владивостоке - от 800 до 5 тысяч рублей

В случаи назначения УЗИ врачом, при подозрении на заболевание внутренних органов, услуга оказывается в муниципальных учреждениях бесплатно. Но те, кто проходит УЗИ по собственному желанию без направления, порой, за столь необходимую услугу вынуждены платить немалые деньги. Разрыв цен на услугу УЗИ во Владивостоке составляет более 1,5 тыс. рублей, сообщает ЕНВ.

Ультразвуковое исследование – это неинвазивное исследование внутренних органов человека или животного. В медицине присутствует термин-синоним этого типа диагностики — сонография. На сегодня это один из наиболее информативных методов исследования внутреннего строения человека и животного. Занимается проведением такой диагностики УЗИ-специалист. Как правило, перед приёмом врач даёт определённые рекомендации. При помощи специального аппарата и геля УЗИ-специалист просматривает внутренние органы, состояние тканей человека.

Врачи назначают УЗИ при подозрении на самые различные заболевания внутренних органов. Например, при наличии каких-то новообразований, желчнокаменной болезни, панкреатите, уретрите, болезней сердца, при беременности и т. д.

При диагностике сердечнососудистых заболеваний ультразвук просто незаменим. Эхокардиография дает возможность обнаружить врожденные и приобретенные пороки сердца, наличие внутрисердечных тромбов и аневризм, ишемическую болезнь, нарушение функции сократимости миокарда, аневризмы, тромбозы и прочее.

УЗИ незаменимо в акушерстве и гинекологии. При помощи ультразвукового исследования диагностируют заболевания щитовидной железы, варикозную болезнь, тромбофлебиты, атеросклеротические изменения в стенках артерий, гематомы и разрывы мягких тканей и т.д.

Большой популярностью пользуется УЗИ суставов, как правило, коленных и плечевых. При этом, проводится оценка состояния связок, мышц, хряща, наличие жидкости в полости сустава и околосуставных сумках, кист в окружающих тканях. Разрыв цен на услугу УЗИ во Владивостокских коммерческих клиниках доходит до 1,5 тыс. рублей.

Например, ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) в "Фальке" и "Примамеде" - самое "бюджетное" - 1,3 тыс. рублей. В "Асклепии" такое же исследование дороже на 100 рублей. А вот "Мечников" установил цену в два раза дороже - 2,8 тыс. рублей.

Цена УЗИ в III триместре многоплодной беременности (27-36 недели) в той же клинике составляет 5175 рублей, в то время, как "Асклепий" предлагает такую же услугу за 3,9 тыс. руб. За "популярное" УЗИ почек в "Мечникове" клиент отдаст 1060 руб. Цена на эту услугу в "Асклепии" составляет 800 руб., а в "Фальке" - 700 руб.,

Главврач КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 6" Любовь Михалева рассказала, из чего складывается цена на услугу ультразвукового исследования. "Разница в цене обусловлена совокупностью нескольких факторов. Когда экономисты рассчитывают стоимость услуги, они берут за основу фондооснащенность учреждения. Чем богаче клиника, тем дороже оборудование, соответственно цена на услуги УЗИ выше. Затем, учитывается исполнитель услуги, то есть врач. Чем выше квалификация специалиста, тем дороже стоимость услуги. Например, врач 1 категории в денежном эквиваленте оценится меньше, чем врач высшей категории. Важную роль играет стоимость самого УЗИ аппарата, она очень разная. Есть камеры портативные, есть стационарные, разрыв в цене огромный - от 1 миллиона до 70 млн. рублей. Вы можете попросить у медицинского учреждения экономический расчет, который они обязана предоставить. Тем самым, будет обоснована стоимость той или иной услуги".

Главврач подчеркнула, что за ценовой политикой на медицинские услуги следят контролирующие органы, нельзя установить цену просто так, "из головы", необходимо ее обосновать и подтвердить экономической составляющей, путем сложного экономического расчета.

"В нашей поликлинике есть два аппарата УЗИ. Все муниципальные медучреждения проводят ежегодную диспансеризацию. В городе очень востребовано УЗИ у детей. Как правило, УЗИ мозга, сердца, брюшной полости, костей, на наличие врожденных аномалий. Мы проводим данные исследования бесплатно, в коммерческих учреждениях у вас есть выбор – на каком аппарате делать УЗИ, и за какую сумму", - рассказала Любовь Михалева.

Сравнительный анализ УЗИ на 09.02.2018г. Стоимость, руб. Наименование Фальк Асклепий Примамед Мечников Аленка Брюшная полость УЗИ органов брюшной полости (печень,

поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) 1300 1400 1300 2800 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1700 1800 1900 2180 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1700 1800 1900 2510 Дуплексное сканирование брюшной аорты 1400 1500 1900 1720 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1700 1800 1900 2180 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1700 1800 1900 2510 Дуплексное сканирование почек 1700 1800 1900 2180 НСГ (Нейросонография) 700 800 900 УЗИ в I триместре многоплодной беременности (11-14 недель) 2100 2200 2760 УЗИ в II триместре многоплодной беременности (14-26 недели) 3300 3400 4540 УЗИ в III триместре беременности с УЗДГ

маточно-плацентарно-плодового кровотока 2800 2900 3910 УЗИ в III триместре многоплодной беременности (27-36 недели) 3800 3900 5175 УЗИ во II триместре беременности (14-26 недели) 2600 2700 3340 УЗИ желчного пузыря 300 400 350 УЗИ желчного пузыря с определением функции 800 900 1100 УЗИ молочных желез 1100 1200 1100 1450 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 400 500 550 870 УЗИ надпочечников 400 500 550 730 УЗИ орбит (глаз) 700 800 900 УЗИ органов брюшной полости (до 1 года) 1000 1100 1500 УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) 900 1000 900 1320 УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 1400 1500 1600 2240 УЗИ органов мошонки 900 1000 1100 1240 УЗИ печени 600 700 650 870 УЗИ поджелудочной железы 400 500 450 730 УЗИ почек 700 800 850 1060 УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) 700 800 850 1100 УЗИ селезенки 200 300 350 500 УЗИ суставов (один) 800 900 850 1060 УЗИ тазобедренных суставов (пара) (до 1 года) 700 800 800 УЗИ щитовидной и паращитовидных желез 1000 1100 900 1600 Цервикометрия 400 500 720

*Выборка проходила среди 10 медицинских учреждений Владивостока, итогом стала публикация таблицы с самыми низкими ценами в сравнении в самыми дорогими.