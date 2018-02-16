Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

16 февраля 2018, 09:00
Обзор цен УЗИ во Владивостоке - от 800 до 5 тысяч рублей

Обзор цен УЗИ во Владивостоке - от 800 до 5 тысяч рублей

Стоимость УЗИ-аппарата может доходить до 70 млн. рублей

В случаи назначения УЗИ врачом, при подозрении на заболевание внутренних органов, услуга оказывается в муниципальных учреждениях бесплатно. Но те, кто проходит УЗИ по собственному желанию без направления, порой, за столь необходимую услугу вынуждены платить немалые деньги. Разрыв цен на услугу УЗИ во Владивостоке составляет более 1,5 тыс. рублей, сообщает ЕНВ.

Ультразвуковое исследование – это неинвазивное исследование внутренних органов человека или животного. В медицине присутствует термин-синоним этого типа диагностики — сонография. На сегодня это один из наиболее информативных методов исследования внутреннего строения человека и животного. Занимается проведением такой диагностики УЗИ-специалист. Как правило, перед приёмом врач даёт определённые рекомендации. При помощи специального аппарата и геля УЗИ-специалист просматривает внутренние органы, состояние тканей человека.

Врачи назначают УЗИ при подозрении на самые различные заболевания внутренних органов. Например, при наличии каких-то новообразований, желчнокаменной болезни, панкреатите, уретрите, болезней сердца, при беременности и т. д.

При диагностике сердечнососудистых заболеваний ультразвук просто незаменим. Эхокардиография дает возможность обнаружить врожденные и приобретенные пороки сердца, наличие внутрисердечных тромбов и аневризм, ишемическую болезнь, нарушение функции сократимости миокарда, аневризмы, тромбозы и прочее.

УЗИ незаменимо в акушерстве и гинекологии. При помощи ультразвукового исследования диагностируют заболевания щитовидной железы, варикозную болезнь, тромбофлебиты, атеросклеротические изменения в стенках артерий, гематомы и разрывы мягких тканей и т.д.

Большой популярностью пользуется УЗИ суставов, как правило, коленных и плечевых. При этом, проводится оценка состояния связок, мышц, хряща, наличие жидкости в полости сустава и околосуставных сумках, кист в окружающих тканях. Разрыв цен на услугу УЗИ во Владивостокских коммерческих клиниках доходит до 1,5 тыс. рублей.

Например, ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) в "Фальке" и "Примамеде" - самое "бюджетное" - 1,3 тыс. рублей. В "Асклепии" такое же исследование дороже на 100 рублей. А вот "Мечников" установил цену в два раза дороже - 2,8 тыс. рублей.

Цена УЗИ в III триместре многоплодной беременности (27-36 недели) в той же клинике составляет 5175 рублей, в то время, как "Асклепий" предлагает такую же услугу за 3,9 тыс. руб. За "популярное" УЗИ почек в "Мечникове" клиент отдаст 1060 руб. Цена на эту услугу в "Асклепии" составляет 800 руб., а в "Фальке" - 700 руб., 

Главврач КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 6" Любовь Михалева рассказала, из чего складывается цена на услугу ультразвукового исследования. "Разница в цене обусловлена совокупностью нескольких факторов. Когда экономисты рассчитывают стоимость услуги, они берут за основу фондооснащенность учреждения. Чем богаче клиника, тем дороже оборудование, соответственно цена на услуги УЗИ выше. Затем, учитывается исполнитель услуги, то есть врач. Чем выше квалификация специалиста, тем дороже стоимость услуги.  Например, врач 1 категории в денежном эквиваленте оценится меньше, чем врач высшей категории. Важную роль играет стоимость самого УЗИ аппарата, она очень разная. Есть камеры портативные, есть стационарные, разрыв в цене огромный - от 1 миллиона до 70 млн. рублей. Вы можете попросить у медицинского учреждения экономический расчет, который они обязана предоставить. Тем самым, будет обоснована стоимость той или иной услуги". 

Главврач подчеркнула, что за ценовой политикой на медицинские услуги следят контролирующие органы, нельзя установить цену просто так, "из головы", необходимо ее обосновать и подтвердить экономической составляющей, путем сложного экономического расчета.

"В нашей поликлинике есть два аппарата УЗИ. Все муниципальные медучреждения проводят ежегодную диспансеризацию. В городе очень востребовано УЗИ у детей. Как правило, УЗИ мозга, сердца, брюшной полости, костей, на наличие врожденных аномалий. Мы проводим данные исследования бесплатно, в коммерческих учреждениях у вас есть выбор – на каком аппарате делать УЗИ, и за какую сумму", - рассказала Любовь Михалева.

Сравнительный анализ УЗИ на 09.02.2018г.  Стоимость, руб. 
Наименование Фальк Асклепий Примамед Мечников Аленка
Брюшная полость УЗИ органов брюшной полости (печень, 
поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка)		 1300 1400 1300 2800  
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1700 1800 1900 2180  
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1700 1800 1900 2510  
Дуплексное сканирование брюшной аорты 1400 1500 1900 1720  
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1700 1800 1900 2180  
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1700 1800 1900 2510  
Дуплексное сканирование почек 1700 1800 1900 2180  
НСГ (Нейросонография) 700 800     900
УЗИ в I триместре многоплодной беременности (11-14 недель) 2100 2200   2760  
УЗИ в II триместре многоплодной беременности (14-26 недели) 3300 3400   4540  
УЗИ в III триместре беременности с УЗДГ 
маточно-плацентарно-плодового кровотока		 2800 2900   3910  
УЗИ в III триместре многоплодной беременности (27-36 недели) 3800 3900   5175  
УЗИ во II триместре беременности (14-26 недели) 2600 2700   3340  
УЗИ желчного пузыря 300 400 350    
УЗИ желчного пузыря с определением функции 800 900 1100    
УЗИ молочных желез 1100 1200 1100 1450  
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 400 500 550 870  
УЗИ надпочечников 400 500 550 730  
УЗИ орбит (глаз) 700 800 900    
УЗИ органов брюшной полости (до 1 года) 1000 1100     1500
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) 900 1000 900 1320  
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 1400 1500 1600 2240  
УЗИ органов мошонки 900 1000 1100 1240  
УЗИ печени 600 700 650 870  
УЗИ поджелудочной железы 400 500 450 730  
УЗИ почек 700 800 850 1060  
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) 700 800 850 1100  
УЗИ селезенки 200 300 350 500  
УЗИ суставов (один) 800 900 850 1060  
УЗИ тазобедренных суставов (пара) (до 1 года) 700 800     800
УЗИ щитовидной  и паращитовидных желез 1000 1100 900 1600  
Цервикометрия 400 500   720  

*Выборка проходила среди 10 медицинских учреждений Владивостока, итогом стала публикация таблицы с самыми низкими ценами в сравнении в самыми дорогими.

 Рамка вокруг текста

Среди приморцев в последнее время стали популярны корейские медицинские центры, широко представленные в нашем регионе. Многие, кто отправляются в клиники Кореи, пользуются и услугами УЗИ. Где самые лучшие УЗИ-специалисты на Корейском полуострове вам подскажут в Medical Asia.

Метки: обзор цен, УЗИ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Apple создаст новые приложения для своих устройствApple создаст новые приложения для своих устройств
сегодня, 19:40
Ближайшие обновления Apple будут разработаны под конкретные новые функции "операционки"
"Тур острова Папенберг" в очередной раз пройдет на острове Русском"Тур острова Папенберг" в очередной раз пройдет на острове Русском
сегодня, 15:30
Морское ледовое велоралли стало традиционным для столицы Приморья
Бухгалтер приморской сельхозкомпании отчитывалась за проданные огурцы 1 сорта как за третьесортныеБухгалтер приморской сельхозкомпании отчитывалась за проданные огурцы 1 сорта как за третьесортные
сегодня, 14:30
Полученную разницу злоумышленница складывала себе "в карман" на протяжении почти трех лет

Последние новости

Власти Филиппин могут закрыть более 50 организаций на курортном острове БоракайВласти Филиппин могут закрыть более 50 организаций на курортном острове Боракай
сегодня, 18:30
Причина решения правительства страны лежит в отсутствии необходимых очистных сооружений
В Китае наступил Новый годВ Китае наступил Новый год
сегодня, 17:40
О китайском гороскопе, новогодних традициях, легендах и суевериях – в материале ЕНВ
Строительство ТЭЦ "Восточная" планируется завершить осенью 2018 годаСтроительство ТЭЦ "Восточная" планируется завершить осенью 2018 года
сегодня, 16:30
Основным топливом ТЭЦ является природный газ, резервным – мазут

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1
15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+