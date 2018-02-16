Обзор цен УЗИ во Владивостоке - от 800 до 5 тысяч рублей

Стоимость УЗИ-аппарата может доходить до 70 млн. рублей
В случаи назначения УЗИ врачом, при подозрении на заболевание внутренних органов, услуга оказывается в муниципальных учреждениях бесплатно. Но те, кто проходит УЗИ по собственному желанию без направления, порой, за столь необходимую услугу вынуждены платить немалые деньги. Разрыв цен на услугу УЗИ во Владивостоке составляет более 1,5 тыс. рублей, сообщает ЕНВ.
Ультразвуковое исследование – это неинвазивное исследование внутренних органов человека или животного. В медицине присутствует термин-синоним этого типа диагностики — сонография. На сегодня это один из наиболее информативных методов исследования внутреннего строения человека и животного. Занимается проведением такой диагностики УЗИ-специалист. Как правило, перед приёмом врач даёт определённые рекомендации. При помощи специального аппарата и геля УЗИ-специалист просматривает внутренние органы, состояние тканей человека.
Врачи назначают УЗИ при подозрении на самые различные заболевания внутренних органов. Например, при наличии каких-то новообразований, желчнокаменной болезни, панкреатите, уретрите, болезней сердца, при беременности и т. д.
При диагностике сердечнососудистых заболеваний ультразвук просто незаменим. Эхокардиография дает возможность обнаружить врожденные и приобретенные пороки сердца, наличие внутрисердечных тромбов и аневризм, ишемическую болезнь, нарушение функции сократимости миокарда, аневризмы, тромбозы и прочее.
УЗИ незаменимо в акушерстве и гинекологии. При помощи ультразвукового исследования диагностируют заболевания щитовидной железы, варикозную болезнь, тромбофлебиты, атеросклеротические изменения в стенках артерий, гематомы и разрывы мягких тканей и т.д.
Большой популярностью пользуется УЗИ суставов, как правило, коленных и плечевых. При этом, проводится оценка состояния связок, мышц, хряща, наличие жидкости в полости сустава и околосуставных сумках, кист в окружающих тканях. Разрыв цен на услугу УЗИ во Владивостокских коммерческих клиниках доходит до 1,5 тыс. рублей.
Например, ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) в "Фальке" и "Примамеде" - самое "бюджетное" - 1,3 тыс. рублей. В "Асклепии" такое же исследование дороже на 100 рублей. А вот "Мечников" установил цену в два раза дороже - 2,8 тыс. рублей.
Цена УЗИ в III триместре многоплодной беременности (27-36 недели) в той же клинике составляет 5175 рублей, в то время, как "Асклепий" предлагает такую же услугу за 3,9 тыс. руб. За "популярное" УЗИ почек в "Мечникове" клиент отдаст 1060 руб. Цена на эту услугу в "Асклепии" составляет 800 руб., а в "Фальке" - 700 руб.,
Главврач КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 6" Любовь Михалева рассказала, из чего складывается цена на услугу ультразвукового исследования. "Разница в цене обусловлена совокупностью нескольких факторов. Когда экономисты рассчитывают стоимость услуги, они берут за основу фондооснащенность учреждения. Чем богаче клиника, тем дороже оборудование, соответственно цена на услуги УЗИ выше. Затем, учитывается исполнитель услуги, то есть врач. Чем выше квалификация специалиста, тем дороже стоимость услуги. Например, врач 1 категории в денежном эквиваленте оценится меньше, чем врач высшей категории. Важную роль играет стоимость самого УЗИ аппарата, она очень разная. Есть камеры портативные, есть стационарные, разрыв в цене огромный - от 1 миллиона до 70 млн. рублей. Вы можете попросить у медицинского учреждения экономический расчет, который они обязана предоставить. Тем самым, будет обоснована стоимость той или иной услуги".
Главврач подчеркнула, что за ценовой политикой на медицинские услуги следят контролирующие органы, нельзя установить цену просто так, "из головы", необходимо ее обосновать и подтвердить экономической составляющей, путем сложного экономического расчета.
"В нашей поликлинике есть два аппарата УЗИ. Все муниципальные медучреждения проводят ежегодную диспансеризацию. В городе очень востребовано УЗИ у детей. Как правило, УЗИ мозга, сердца, брюшной полости, костей, на наличие врожденных аномалий. Мы проводим данные исследования бесплатно, в коммерческих учреждениях у вас есть выбор – на каком аппарате делать УЗИ, и за какую сумму", - рассказала Любовь Михалева.
|Сравнительный анализ УЗИ на 09.02.2018г.
|Стоимость, руб.
|Наименование
|Фальк
|Асклепий
|Примамед
|Мечников
|Аленка
|Брюшная полость УЗИ органов брюшной полости (печень,
поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка)
|1300
|1400
|1300
|2800
|Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
|1700
|1800
|1900
|2180
|Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
|1700
|1800
|1900
|2510
|Дуплексное сканирование брюшной аорты
|1400
|1500
|1900
|1720
|Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
|1700
|1800
|1900
|2180
|Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
|1700
|1800
|1900
|2510
|Дуплексное сканирование почек
|1700
|1800
|1900
|2180
|НСГ (Нейросонография)
|700
|800
|900
|УЗИ в I триместре многоплодной беременности (11-14 недель)
|2100
|2200
|2760
|УЗИ в II триместре многоплодной беременности (14-26 недели)
|3300
|3400
|4540
|УЗИ в III триместре беременности с УЗДГ
маточно-плацентарно-плодового кровотока
|2800
|2900
|3910
|УЗИ в III триместре многоплодной беременности (27-36 недели)
|3800
|3900
|5175
|УЗИ во II триместре беременности (14-26 недели)
|2600
|2700
|3340
|УЗИ желчного пузыря
|300
|400
|350
|УЗИ желчного пузыря с определением функции
|800
|900
|1100
|УЗИ молочных желез
|1100
|1200
|1100
|1450
|УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
|400
|500
|550
|870
|УЗИ надпочечников
|400
|500
|550
|730
|УЗИ орбит (глаз)
|700
|800
|900
|УЗИ органов брюшной полости (до 1 года)
|1000
|1100
|1500
|УЗИ органов малого таза (трансабдоминально)
|900
|1000
|900
|1320
|УЗИ органов малого таза (трансвагинально)
|1400
|1500
|1600
|2240
|УЗИ органов мошонки
|900
|1000
|1100
|1240
|УЗИ печени
|600
|700
|650
|870
|УЗИ поджелудочной железы
|400
|500
|450
|730
|УЗИ почек
|700
|800
|850
|1060
|УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)
|700
|800
|850
|1100
|УЗИ селезенки
|200
|300
|350
|500
|УЗИ суставов (один)
|800
|900
|850
|1060
|УЗИ тазобедренных суставов (пара) (до 1 года)
|700
|800
|800
|УЗИ щитовидной и паращитовидных желез
|1000
|1100
|900
|1600
|Цервикометрия
|400
|500
|720
*Выборка проходила среди 10 медицинских учреждений Владивостока, итогом стала публикация таблицы с самыми низкими ценами в сравнении в самыми дорогими.
Среди приморцев в последнее время стали популярны корейские медицинские центры, широко представленные в нашем регионе. Многие, кто отправляются в клиники Кореи, пользуются и услугами УЗИ. Где самые лучшие УЗИ-специалисты на Корейском полуострове вам подскажут в Medical Asia.