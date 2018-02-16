Японцы планируют вложить 80 млрд рублей в Дальний Восток

За семь лет японские инвесторы могут вложить более 80 млрд. рублей в территории опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток, сообщил на площадке проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.

"ФРДВ и JBIC договорились о подписании обязывающих документов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Будет создана компания, которая будет заниматься привлечением инвестиций от японских компаний в проекты среднего сегмента объемом от $10 млн до $100 млн. на территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток (СПВ)", - сказал Чекунков. Он добавил, что, по совместным прогнозам, компания планирует привлечь более 80 млрд. рублей от японских инвесторов за семь лет работы.

В управляющие органы новой структуры, штаб квартира которой разместится во Владивостоке, войдут представители обеих стран, а все ключевые решения будут приниматься консенсусом. Компания будет получать вознаграждение от бизнесменов в случае заключения удачных сделок, отметил Чекунков, добавив, что Банк Японии уже опробовал подобный механизм в Мьянме и Индии и имеет опыт привлечения многомиллиардных инвестиций.