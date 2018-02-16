Цены на квартиры во Владивостоке продолжают расти

Средняя цена за квадратный метр в новостройке – 90-100 тыс. рублей. "Это еще не предел, в 2018 году жилой сегмент еще больше подорожает", - говорят эксперты. При этом, рост покупательской активности, обусловленный доступностью ипотеки, идет в ногу с ростом цен на жилье. Ряд законодательных изменений существенно перестроит строительный рынок Приморья, регион ожидает монополизация, сообщает ЕНВ.

Покупка квартиры, как правило, для человека становится важнейшим приобретением и решением жилого вопроса. В 2017-2018 годах покупательская активность на рынке недвижимости во Владивостоке существенно возрастает. Этому способствует доступность ипотечного кредитования. Как правило, покупатели предпочитают готовое жилье и готовую инфраструктуру. При этом, средняя стоимость квадратного метра в целом по городу – чуть больше 90 тыс. за кв. метр. В новых домах цена зависит от класса. "Эконом-класс" уходит в продажу от 65 тыс. рублей за 1 кв. метр. Класс "комфорт" – от 90 тыс. рублей, а "бизнес-класс" менее чем за 110 тыс. рублей не продается.

Генеральный директор ООО "Городской Риэлтерский Центр" Сергей Косиков пояснил, что цены в новостройках, сегодня ниже аналогичных квартир на вторичном рынке. Но, как добавил эксперт, однокомнатная квартира в сданной новостройке будет стоить дороже, чем квартира в стоящей рядом "хрущевке".

С одной стороны, в связи с ужесточением правил игры на рынке недвижимости, (речь идет о поправках в сфере долевого строительства, вступившие в силу с 1 января 2018 года), эксперты прогнозируют удорожание жилья. По словам экспертов, "благодаря" новым поправкам, с приморского строительного рынка уйдут компании, не обладающие большими финансовыми ресурсами. Ближайшее будущее у региона – монополизация. Оставшиеся застройщики пойдут в банки за новыми кредитами. Возможно, жилые строящиеся объекты пойдут как залоговое имущество. Все это станет фактором удорожания новостроек. Соответственно, "вторичка" уступать в цене никогда не была намерена.

С другой стороны, из-за падения ипотечных ставок, спрос на квартиры и дома существенно увеличивается. Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр Вялков назвал снижение ставок по ипотеке основным фактором, влияющим на рост рынка.

"Ставки по ипотеке находятся на исторических минимумах, и ожидается их дальнейшее снижение. В дальнейшем рынок продолжит уверенный рост на уровне 10-15% в год. В прошлом году жители Приморья оформили в ВТБ около 3 тысяч ипотечных кредитов, что практически соответствует уровню 2016 года. Общая сумма выданных за год займов достигла 6,8 млрд. рублей (+10%). Ипотечный портфель ВТБ Приморье вырос в 2017 году на 14% и составил на 1 января 2018 года 21,4 млрд. рублей,"- отметил Александр Вялков

В свою очередь, Сергей Косиков подчеркнул, что программы, стимулирующие ипотеку, обеспечивают рост платежеспособного населения. "По рынку жилья во Владивостоке мы даем оптимистичные прогнозы на текущий год. Цена вероятнее всего поднимется, но не сильно. В целом, потрясений на рынке жилой недвижимости Приморья не ожидается", - прокомментировал Косиков.