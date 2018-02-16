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В мире

15 февраля 2018, 17:20
Джейкоб Зума во время своего последнего телеобращения к нации в качестве президента ЮАР, 14 февраля 2018 года

Южноафриканский президент Джейкоб Зума ушел в отставку

Новым главой государства стал Cирил Рамафоcа

Президент Южной Африки Джейкоб Зума подал в отставку вследствие выдвинутого ранее ультиматума со стороны правящей партии страны "Африканского Национального Конгресса". Рейтинги президента на протяжении девяти лет неизменно падали под влиянием коррупционных скандалов и экономического спада, сообщает ЕНВ.

Джейкоб Зума с недавних пор находится в оппозиции Африканскому национальному конгрессу (АНК), ввиду того, что лидеры партии решили запустить процедуру импичмента в парламенте. Ранее, лидер партии Сирил Рамафоса выдвинул Зуме условие о принятии решения об отставке в двухдневный срок.

На второй день действия ультиматума Джейкоб Зума все же принял решение сложить полномочия главы государства. В 30-минутном телевизионном выступлении перед страной Зума сказал, что принял решение уйти в отставку с поста президента республики. При этом, он отметил, что указ главы ЮАР вступает в силу незамедлительно.

Ранее Джейкоб Зума рассказывал, что получил "очень несправедливое" отношение к себе со стороны правящей партии, членом которой он является с 1959 года, и в рядах которой он десятилетиями боролся с режимом апартеида. "Я не согласен с решением партии, поскольку нет доказательств того, что я сделал что-то не так", - заявил в эфире национального телевидения теперь уже бывший президент.

До принятия Джейкобом Зумой судьбоносного для страны решения официальные лица АНК заявляли, что если президент не уйдет в отставку до среды, ему будет вынесен импичмент парламентариями в четверг.

Замгенсека АНК Джесси Дуарте сказала после отставки, что в партии не празднуют это событие. Между тем, делами о коррупции во власти серьёзно заинтересовалась полиция. В настоящее время у людей, связанных с Джейкобом Зумой, правоохранители проводят обыски.

Южноафриканские СМИ ранее сообщали, что Зума, якобы, пошел на сделку с руководством АНК, чтобы избежать судебного преследования в дальнейшем. Однако, по информации СМИ, первоначально речь об отставке главы государства не шла.

Некоторые СМИ и вовсе утверждали о 783 эпизодах получения взяток бывшим лидером ЮАР за девятилетний период правления. Сам Зума данные обвинения отрицает.

Правление Зумы была омрачено медленным экономическим ростом, продолжающимся расовым неравенством и рекордной безработицей. Рейтинги президента были крайне низки. Отметим, что Джейкобу Зуме находиться на своем посту оставалось не долго. В 2019 году заканчивался его второй срок президентства.

Нынешний и.о.главы государства, 65-летний Сирил Рамафоса намерен повысить репутацию партии до президентских выборов 2019 года. Политологи отмечают, что для победы на них ему необходимо принять меры по возрождению экономики и пресечению коррупции в правительстве. Рамафоса является бывшим профсоюзным лидером страны и давним союзником Нельсона Манделы.

Метки: безработица, выборы, Зума, импичмент, коррупция, отставка, президент, Рамафоса, экономический спад

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