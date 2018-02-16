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Экономика

15 февраля 2018, 16:50
Офис ООО "СК "ДАЛЬАКФЕС"

Судебные приставы дали "Дальакфесу" 10 дней на погашение долгов

Имущество организации конфисковано и ждет своей реализации в случае невыполнения данных обязательств

Работники отдела судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостокского городского округа в целях защиты прав и законных интересов граждан произвели арест имущества страховой компании "Дальакфес", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

На сегодняшний день на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам находится более 400 исполнительных производств о взыскании с компании страховых выплат.

Судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации с целью установления имущества и денежных средств, находящихся на счетах в банках. На установленные счета наложен арест.

В начале этой недели работники отдела судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостокского городского округа выехали по адресу расположения компании и произвели арест имущества, находящегося в офисе. В ходе совершения исполнительных действий из кассы были изъяты денежные средства в размере 18 тысяч рублей. Также был наложен арест на легковой автомобиль, находящийся в собственности компании.

Если в течение 10-дневного срока долг не будет погашен, имущество будет передано на реализацию.       

Метки: Дальакфес, конфискация, приставы

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