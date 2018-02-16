Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

15 февраля 2018, 16:30
Продукция ООО "ФРЕНЧКИСС"

"Седой" шоколад – значит качественный

Эксперты рассказали о признаках правильного лакомства

Производство шоколада выгодно только в промышленных масштабах. Дело это затратное и достаточно сложное. За последние 4 года в Приморье закрылось не менее восьми небольших "шоколадниц". О том, как выбрать качественный шоколад – в материале ЕНВ.

Дорого и вкусно

Основным сырьем для натурального шоколада являются какао-бобы, произрастающие в районе экватора. Растущая цена на данный продукт диктует ценовую политику на всю шоколадную продукцию в России. Рост цен обусловлен дороговизной производства.

"Мы используем либо африканские, либо южноамериканские какао-бобы, которые приобретаем за валюту, – рассказал управляющий директор ООО "Приморский кондитер" Сергей Легкий. – Понятно, что цена на сырье напрямую зависит от курса доллара". Сергей Легкий добавил, что контроль "Роспотребнадзора" в настоящее время очень велик. За любое нарушение документации – штраф. "Мы не имеем ни технической, ни юридической, ни моральной возможности добавлять в продукт что-либо, чего нет на этикетке. Если бы мы этим занимались, думаю, что фабрика не продержалась бы на рынке так долго", - пояснил он.

В СССР шоколад не подделывали

Настоящий шоколад должен состоять из сахара и какао-продуктов. Может быть добавлено молоко, джем, орехи, изюм, повидло, а также натуральные ароматизаторы. Эксперты рассказали, что качественный продукт должен характерно хрустеть при изломе и таять во рту. Настоящий шоколад является естественным консервантом, то есть испортиться он не может. Характерный белый "налет", который появляется на шоколаде , является неким знаком качества, свидетельствующим о том, что продукт изготовлен из натурального какао-масло.

Общепринятое мнение, что в СССР качество шоколада не вызывало сомнений, эксперты опровергают. Сегодня технологии производства и само оборудование на гораздо более высоком уровне, чем в советское время. Но около сорока лет назад шоколад не подделывали, такой возможности просто не было, так как шоколад производился исключительно из какао-бобов.

Технологический процесс изготовления шоколада достаточно длительный. Бобы обжаривают и измельчают, добавляют сахар, молоко и другие добавки, такие как кофе, коньяк, ваниль, или перец. В отличие от самого шоколада, сырье, то есть какао-бобы, может портиться. Необходимо иметь специализированные склады с определенным температурным режимом и влажности.

Цена на какао-бобы сегодня варьируется от 800 до 1600 рублей за 1 кг. В связи с этим, можно сделать ввод, что плитка шоколада, цена которой ниже 200 рублей, шоколадом не является. 

Метки: качество, Легкий, Приморский кондитер, шоколад

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Японцы планируют вложить 80 млрд рублей в Дальний ВостокЯпонцы планируют вложить 80 млрд рублей в Дальний Восток
вчера, 19:30
Российско-японская компания для привлечения инвестиций появится в феврале 2018 года
Цены на квартиры во Владивостоке продолжают растиЦены на квартиры во Владивостоке продолжают расти
вчера, 19:00
Рост цен на рынке в этом году будет, но не сильный, говорят эксперты
Судебные приставы дали "Дальакфесу" 10 дней на погашение долговСудебные приставы дали "Дальакфесу" 10 дней на погашение долгов
вчера, 16:50
Имущество организации конфисковано и ждет своей реализации в случае невыполнения данных обязательств

Последние новости

Южноафриканский президент Джейкоб Зума ушел в отставкуЮжноафриканский президент Джейкоб Зума ушел в отставку
вчера, 17:20
Новым главой государства стал Cирил Рамафоcа
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с СахалинаВиталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина
вчера, 15:40 1
Новый начальник управления транспорта назначен в администрации Владивостока
В Госдуме предложили разработать избирательный кодекс страныВ Госдуме предложили разработать избирательный кодекс страны
вчера, 15:00
Все законы о выборах предлагают свести в единый свод правил

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1
15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+