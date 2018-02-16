"Седой" шоколад – значит качественный

Производство шоколада выгодно только в промышленных масштабах. Дело это затратное и достаточно сложное. За последние 4 года в Приморье закрылось не менее восьми небольших "шоколадниц". О том, как выбрать качественный шоколад – в материале ЕНВ.

Дорого и вкусно

Основным сырьем для натурального шоколада являются какао-бобы, произрастающие в районе экватора. Растущая цена на данный продукт диктует ценовую политику на всю шоколадную продукцию в России. Рост цен обусловлен дороговизной производства.

"Мы используем либо африканские, либо южноамериканские какао-бобы, которые приобретаем за валюту, – рассказал управляющий директор ООО "Приморский кондитер" Сергей Легкий. – Понятно, что цена на сырье напрямую зависит от курса доллара". Сергей Легкий добавил, что контроль "Роспотребнадзора" в настоящее время очень велик. За любое нарушение документации – штраф. "Мы не имеем ни технической, ни юридической, ни моральной возможности добавлять в продукт что-либо, чего нет на этикетке. Если бы мы этим занимались, думаю, что фабрика не продержалась бы на рынке так долго", - пояснил он.

В СССР шоколад не подделывали

Настоящий шоколад должен состоять из сахара и какао-продуктов. Может быть добавлено молоко, джем, орехи, изюм, повидло, а также натуральные ароматизаторы. Эксперты рассказали, что качественный продукт должен характерно хрустеть при изломе и таять во рту. Настоящий шоколад является естественным консервантом, то есть испортиться он не может. Характерный белый "налет", который появляется на шоколаде , является неким знаком качества, свидетельствующим о том, что продукт изготовлен из натурального какао-масло.

Общепринятое мнение, что в СССР качество шоколада не вызывало сомнений, эксперты опровергают. Сегодня технологии производства и само оборудование на гораздо более высоком уровне, чем в советское время. Но около сорока лет назад шоколад не подделывали, такой возможности просто не было, так как шоколад производился исключительно из какао-бобов.

Технологический процесс изготовления шоколада достаточно длительный. Бобы обжаривают и измельчают, добавляют сахар, молоко и другие добавки, такие как кофе, коньяк, ваниль, или перец. В отличие от самого шоколада, сырье, то есть какао-бобы, может портиться. Необходимо иметь специализированные склады с определенным температурным режимом и влажности.

Цена на какао-бобы сегодня варьируется от 800 до 1600 рублей за 1 кг. В связи с этим, можно сделать ввод, что плитка шоколада, цена которой ниже 200 рублей, шоколадом не является.