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Политика

15 февраля 2018, 15:40
Глава Владивостока Виталий Веркеенко

Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина

Новый начальник управления транспорта назначен в администрации Владивостока

Городское управление транспорта возглавил опытный управленец. Исполняющим обязанности начальника управдения транспорта администрации города Владивостока назначен Сергей Цыбулин, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

До назначения Сергей Цыбулин занимал аналогичную позицию в городе Южно-Сахалинске, до этого работал в правительстве Амурской области. Перед новым начальником управления транспорта, в первую очередь, стоит задача нормализации работы общественного транспорта во Владивостоке, поставленная главой города Виталием Веркеенко. Свой первый рабочий день Сергей Цыбулин начал со знакомства с управлением, рабочих встреч с перевозчиками, а также компанией "Городская транспортная система".

Напомним, сферу общественного транспорта во Владивостоке ждут серьезные изменения. Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко. "Вопрос работы общественного транспорта – один из важнейших для Владивостока. Необходимо наладить базовые вещи, такие, как расписание автобусов, их необходимое количество, исправность техники. Общественный транспорт должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут, водители которого не должны разговаривать по телефону во время движения и прикасаться к деньгам пассажиров. Мы понимаем, что и как можно улучшить в этой сфере. В соответствии с этим видением будет разработана соответствующая программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта", – подчеркнул глава Владивостока.

Метки: мэрия, назначение

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Мнения, комментарии (1)

Плотник, 15.02.2018 19:18
Это не Мэр себе выбрал сотрудника, а вицегубернатор Дмитрий Братыненко

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