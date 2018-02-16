"Восточный Порт" перечислил более 2,5 млрд. рублей налогов за прошлый год

Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", информирует о том, что в 2017 году налоговые отчисления предприятия в бюджеты разных уровней составили более 2,5 млрд. рублей. Из них в федеральный бюджет перечислено 748 млн. рублей, в региональный и местный бюджеты — около 1,8 млрд. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АО "Восточный порт".

"Восточный Порт" является крупнейшим предприятием Находкинского городского округа и реализует ряд социальных и благотворительных проектов, направленных на поддержку медицины, спорта и благоустройства Находки. В 2017 году "Управляющая портовая компания" и "Восточный Порт" инвестировали в социальные программы Находкинского городского округа более 34 млн. рублей.

В АО "Восточный Порт" трудится порядка 1700 человек — жители Находкинского городского округа и других городов и районов Приморского края. С вводом в эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного терминала "Восточного Порта" — крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — количество рабочих мест возрастет до 2290, прогнозируемый грузооборот увеличится до 40 млн. тонн угля, а налоговые отчисления компании до 6 млрд. рублей в год.

Отметим, за 2017 год грузооборот "Восточного Порта" составил более 23 млн. тонн угля, проведена модернизация производственного оборудования и водоочистных сооружений.

Справка: АО "Восточный Порт" (пос. Врангель, Приморский край) – крупнейший в России специализированный угольный публичный порт с высокотехнологичной перевалкой угля, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта в 2017 году составил 23,2 млн. тонн угля – пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.