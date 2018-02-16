В Госдуме предложили разработать избирательный кодекс страны

Депутат Госдумы Николай Арефьев (КПРФ) в настоящее время разрабатывает и готовит к внесению в Госдуму новый кодекс — избирательный. По мнению Арефьева, такая инициатива поспособствует совершенствованию избирательного законодательства, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

"Дело в том, что у нас избирательное законодательство очень разбросано. У нас на федеральном уровне есть закон об общих принципах избирательного права, закон о выборах депутатов Государственной Думы, есть закон о выборах Президента, о выборах глав субъектов РФ, о выборах депутатов и глав муниципальных образований, и чего только там нет. Всё это разбросано, очень запутанно и сложно для усвоения. Так вот если все эти законы свести в один кодекс, чтобы они были единым документом, то это упростит задачу их изучения и применения", — рассказал "Парламентской газете" законодатель.

Депутат добавил, что данная инициатива готова будет не скоро, поскольку потребует трудоёмкого процесса согласования с властями субъектов федерации и муниципальных образований. "Это ведь не просто в одной книге запечатлеть все действующие законы. Их самих ещё предстоит менять — с тем, чтобы не нарушить законодательное право субъектов РФ и права муниципальных образований, которые могут иметь свои местные законы", — пояснил депутат, уточнив, что по его расчётам, кодекс оформится и будет готов к внесению в Госдуму ближе к концу текущего года.

Кроме того, депутат-коммунист ратует за то, чтобы унифицировать все выборы таким образом, чтобы граждане могли голосовать на выборах всех уровней раз в несколько лет. "Единый день голосования надо унифицировать и сделать так, как это было в советское время: в один год и день выбирать сразу всех", — рассказал изданию парламентарий. Впрочем, он тут же добавил, что это потребует дальнейшей оптимизации выборного процесса — с тем, чтобы гражданам не пришлось подолгу разбираться с целой кипой избирательных бюллетеней.

"Сам процесс выборов, особенно процесс голосования, надо изменить, — убеждён Арефьев. — Потому что на сегодняшний день при том законодательстве, которое есть, в единый день голосования все выборные органы избрать невозможно — там настолько много бюллетеней, что человек в них просто не разберётся и не поймёт, за кого ему нужно голосовать. Поэтому я одобряю Единый день голосования и хочу, чтобы он был, но считаю, что, при этом, законодательство нужно упростить до такой степени, чтобы человеку легко было разобраться в том, кого ему надо избирать".

Ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев отмечает, что идея создания избирательного кодекса не нова и, более того, это соответствует проводимой в стране правовой политике. Однако, по словам эксперта, есть одно "но". Унификация избирательного законодательства приведет к созданию общей системы выборов в стране, работающей по единым правилам. "Сегодня законы "Об основных гарантиях", "О выборах президента", "О выборах депутатов" и так далее имея одинаковую юридическую силу, позволяют законодателю менять правила конкретных выборов, не внося правки в процедуру избрания других уровней власти, – подмечает Юрий Коломейцев. – Это политически важный момент, и поэтому никакой системы здесь быть не может. Напротив, во многих субъектах страны, в том числе, в нашем, существуют региональные избирательные кодексы, прототипом для которых является ФЗ "Об основных гарантиях". Это обеспечивает высокую контролируемость региональных избирательных процессов со стороны федерального центра", - подчеркнул политолог.