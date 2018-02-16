Холодно и ветрено станет в Приморье в выходные

В субботу, 17 февраля, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона, который подойдет к краю в конце рабочей недели. В отдельных районах пройдет снег различной интенсивности. Над краем увеличатся градиенты атмосферного давления, что приведёт к усилению ветра в прибрежных и местами в континентальных районах, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Температурный фон в субботу ночью составит -13…-25°С, на северо-востоке до -28°С, на побережье -8…-13°С. День ожидается холодным. Максимальная температура -12...-17°С, на побережье -5...-10°С. В воскресенье ночью на юг Дальневосточного региона распространится гребень антициклона. Ожидается погода без осадков. Ночные температуры воздуха понизится на 3-7 градусов, по сравнению с предыдущей ночью. Днем ветер ослабеет. Фон дневных температур останется без существенных изменений.

В начале следующей недели в Приморье ожидается умеренно морозная и без осадков погода. Во Владивостоке в субботу преимущественно без осадков. Будет холодно и ветрено. Ветер усилится до 17-22 м/с. Минимальная температура -12...-14°C, максимальная -7...-9°C. В воскресенье ветер немного ослабеет, ночь станет еще немного холоднее относительно предыдущей ночи, -13...-15 °C, а дневная температура будет немного выше субботней, -5...-7°С.