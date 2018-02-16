Назначен новый заместитель начальника Управления МВД России по Приморью

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Оксана Головащенко назначена на должность заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю – начальника следственного управления, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Оксана Головащенко начала службу в отделе МВД России по Пожарскому району в должности младшего следователя в 1995 году. С 2009 года возглавляла следственное подразделение при отделе внутренних дел по Пожарскому муниципальному району. В 2011 году назначена начальником отдела внутренних дел по Пожарскому муниципальному району. В то время она – первая и единственная в Приморье женщина – начальник территориального отдела МВД.

За период службы в органах внутренних дел полковник Головащенко зарекомендовала себя высокопрофессиональным сотрудником, умелым организатором, требовательным руководителем. Большое внимание уделяет подбору и расстановке кадров, профессиональному становлению молодых сотрудников, добивается повышения эффективности служебной деятельности подчинённого ей коллектива, проявляя при этом высокую личную ответственность, деловую активность, заинтересованность в достижении высоких результатов.

Оксана Николаевна пользуется заслуженным уважением сослуживцев, работников прокуратуры и суда. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей награждена медалью "За отличие в службе", нагрудным знаком "Лучший следователь". Оксана Головащенко воспитывает двоих дочерей. Коллектив УМВД Приморья сердечно поздравляет Оксану Головащенко с назначением на должность, желает ей профессиональных успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия.