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Общество

15 февраля 2018, 14:00
Назначен новый заместитель начальника Управления МВД России по Приморью

Назначен новый заместитель начальника Управления МВД России по Приморью

Оксана Головащенко стала начальником следственного управления территориального ведомства

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Оксана Головащенко назначена на должность заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю – начальника следственного управления, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Оксана Головащенко начала службу в отделе МВД России по Пожарскому району в должности младшего следователя в 1995 году. С 2009 года возглавляла следственное подразделение при отделе внутренних дел по Пожарскому муниципальному району. В 2011 году назначена начальником отдела внутренних дел по Пожарскому муниципальному району. В то время она – первая и единственная в Приморье женщина – начальник территориального отдела МВД.

За период службы в органах внутренних дел полковник Головащенко зарекомендовала себя высокопрофессиональным сотрудником, умелым организатором, требовательным руководителем. Большое внимание уделяет подбору и расстановке кадров, профессиональному становлению молодых сотрудников, добивается повышения эффективности служебной деятельности подчинённого ей коллектива, проявляя при этом высокую личную ответственность, деловую активность, заинтересованность в достижении  высоких  результатов.

Оксана Николаевна пользуется заслуженным уважением сослуживцев, работников прокуратуры и суда. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей награждена медалью "За отличие в службе", нагрудным знаком "Лучший следователь". Оксана Головащенко воспитывает двоих дочерей. Коллектив УМВД Приморья сердечно поздравляет Оксану Головащенко с назначением на должность, желает ей профессиональных успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Метки: назначение, УМВД

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