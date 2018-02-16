Власти Китая могут разрешить игорную деятельность на острове Хайнань

В китайском правительстве разрабатывается предложение, позволяющее осуществлять игорную деятельность на острове Хайнань. Источники издания The Straits Times заявили, что госсовет КНР на пороге беспрецедентного шага, который может изменить культуру азартных игр на территории Китая и способствовать развитию экономики в стратегически важной южной провинции, сообщает ЕНВ.

В рамках линии партийной реформы главы государства Си Цзиньпина правительственные ведомства рассматривают возможность легализации игорной, лотерейной и букмекерской деятельности на Хайнане. Источник The Straits Times заявил, что пока данный вопрос обсуждается исключительно в закрытом режиме. Как пишет сингапурское издание, данную информацию подтвердили еще два чиновника в правительстве КНР.

В настоящее время в Китае запрещены проведение азартных игр и функционирование казино на "материке" (на всей территории КНР, за исключением Гонконга, Макао и Тайваня, - прим. ред.). Как заявили источники The Straits Times, меры по легализации игорной деятельности на Хайнане являются первым шагом к планируемому в дальнейшем послаблению в части предоставления виз и строительству нового аэропорта на острове. Все это должно способствовать дополнительному привлечению туристов на Хайнань, рассказали источники агентства. Отметим, что сам бюджет этой провинции является дефицитным, а градообразующее предприятие острова HNA Group Co имеет колоссальные долги в размере 7,8 млрд. юаней, взятые на расширение хайнаньского аэропорта.

Данное предприятие играют ключевую роль в развитии острова, поскольку именно ему принадлежат региональная авиакомпания и два аэропорта на Хайнане. На прошлой неделе HNA сообщила своим кредиторам и местным властям о том, что в первом квартале потенциальный дефицит составит не менее 15 млрд. юаней (3,13 млрд. долл. США). Об этом во вторник сообщил Bloomberg News со ссылкой на свои источники.

Хайнань – это острова на юге Китая, который часто называют "китайскими Гавайями" из-за его прекрасных пляжей. Регион также служит военно-морской базой подразделений НОАК в Южно-Китайском море.

Источники The Straits Times не прокомментировали, в какие именно законы необходимо внести изменения. Также они не назвали временных рамок для реализации имеющихся инициатив в отношении острова.

План о превращении Хайнаня в игорную зону ознаменовал бы резкий сдвиг в подходе Китая к азартным играм. Кроме того, в этом случае у Макао, крупнейшего в мире игрового центра с прибылью в пять раз больше, чем у казино Лас-Вегаса (около $33 млрд. в год, - прим. ред.), появился бы серьезный конкурент.

По словам источников, знакомых с ситуацией, лидеры Китая договорились построить новый международный аэропорт в районе города Дунфан на западном побережье Хайнаня. По имеющимся сведениям, информационное бюро государственного совета КНР уже направило соответствующие запросы должностным лицам провинции.

Разрешение игорной деятельности на "материке" позволило бы китайским властям ограничить отток капитала и увеличить поступления в виде налогов. Хотя проведение азартных игр в Китае является незаконным, данная концепция не является новой для Хайнаня. В 2009 году Государственный совет призвал Хайнань "изучить типы ставок в спортивных лотереях". Уже тогда были планы превратить остров в международный туристический центр.

Китай является крупнейшим туристическим рынком в мире. В 2016 году страну посетил 31 миллион иностранных туристов, что меньше половины, от зарубежного турпотока в США. Правительство КНР уже вложило миллиарды долларов в строительство новых автомагистралей, высокоскоростных железных дорог и другие проекты на Хайнане. В регион были привлечены такие известные игроки, как Hilton, Westin и St. Regis.

В то же время, Хайнань пока является менее раскрученным туристическим брендом по сравнению со своими прямыми конкурентами в АТР – индонезийским Бали, тайским Пхукетом и южнокорейским Чеджу. На китайский остров пока приезжают в разы меньше туристов.