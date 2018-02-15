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Общество

15 февраля 2018, 10:40
Приморские полицейские проведут массовые проверки автолюбителей на предмет наличия детских кресел

Приморские полицейские проведут массовые проверки автолюбителей на предмет наличия детских кресел

Госавтоинспекция Приморского края предупреждает о проведении массовых проверок водителей на соблюдение правил перевозки несовершеннолетних

По данным Госавтоинспекции, с начала года за нарушение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены свыше 1 тыс. 800 водителей. В соответствии с действующим законодательством, недобросовестные родители оплатили административные штрафы в размере 3 тыс. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД РФ по Приморскому краю.

16 февраля в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних. В профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы. Полицейские проверят автомобилистов не только на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки несовершеннолетних. Каждый водитель получит Памятку с выдержками из ПДД. Проверки пройдут вблизи образовательных учреждений, мест массового скопления граждан (торгово-развлекательные центры, центральные площади).

С начала года на территории Приморского края зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых дети-пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. 

Метки: ГИБДД, кресла, проверки

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