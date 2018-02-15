В авиакомпании "Аврора" началась продажа билетов по внутрикраевым направлениям на лето

На внутрирегиональных рейсах работают три самолёта DHC-6
В авиакомпании "Аврора", входящей в группу компаний "Аэрофлот", началась продажа авиабилетов по внутрикраевым направлениям в Приморье на летний сезон 2018 года. Ниже представлена стоимость пролета в одну сторону, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АО "Авиакомпания "Аврора".
Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте "Авроры", а также в агентствах. Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре авиакомпании. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.
Внутрирегиональные:
Внутрирегиональные с Хабаровском (самолет DHC-6-400):
АО "Авиакомпания "Аврора"" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний "Аэрофлот". В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. "Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты Авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае. Авиакомпания "Аврора" — победитель престижной премии "Крылья России - 2016" в номинации "Авиаперевозки на региональных маршрутах".
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