В авиакомпании "Аврора" началась продажа билетов по внутрикраевым направлениям на лето

В авиакомпании "Аврора", входящей в группу компаний "Аэрофлот", началась продажа авиабилетов по внутрикраевым направлениям в Приморье на летний сезон 2018 года. Ниже представлена стоимость пролета в одну сторону, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АО "Авиакомпания "Аврора".

Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте "Авроры", а также в агентствах. Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре авиакомпании. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Внутрирегиональные:

Владивосток – Кавалерово – ежедневно, 01.05.2018-30.09.2018 по 1, 5 и 7 дням недели – два раза в день – 1717 руб.

Владивосток – Дальнегорск – ежедневно, 01.05.2018-30.09.2018 по 1 и 7 дням недели – 2076 руб.

Владивосток - Преображение – 1, 2, 3, 5, 6, 7 дни недели – 1626 руб.

Владивосток – Дальнереченск – 3, 4, 5, 7 – 1715 руб.

Владивосток – Пластун – 1, 2, 6 – 2081 руб.

Владивосток – Терней – 1, 2, 4, 5, 6, 7 – 2397 руб.

Терней – Амгу – 2 - 740 руб.

Терней – Светлая – 1, 4, 5, 6 – 1393 руб.

Терней – Единка – 7 - 1664 руб.

Дальнереченск – Восток – 4, 7 – 1392 руб.

Внутрирегиональные с Хабаровском (самолет DHC-6-400):

Дальнереченск – Хабаровск – 2, 4 – от 700 руб.

Кавалерово – Хабаровск – 3, 5 – 2220 руб.

АО "Авиакомпания "Аврора"" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний "Аэрофлот". В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. "Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты Авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае. Авиакомпания "Аврора" — победитель престижной премии "Крылья России - 2016" в номинации "Авиаперевозки на региональных маршрутах".