На строительство и ремонт соцобъектов на Дальнем Востоке выделят свыше 55 млрд. рублей

Более 55,6 млрд рублей будет выделено в 2018-2020 годах из федерального бюджета на финансирование долгосрочного плана социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.

"В целом на финансирование всех объектов, внесенных в план, будет выделено 55 млрд 657 млн рублей", - сказал вице-премьер. Он пояснил, что планом предусмотрено строительство 88 новых объектов социальной инфраструктуры, еще 23 объекта будут отремонтированы и модернизированы, будет установлено новое оборудование. "Кроме того, будет осуществлена работа по созданию целого ряда объектов инфраструктуры. Всего общее количество мероприятий в рамках подготовленных предложений составляет 196", - сказал полпред в ДФО.

Среди приоритетов плана Трутнев назвал развитие острова Сахалин, Комсомольска-на-Амуре, города Свободный, города Большой Камень, где реализуется проект судостроительного комплекса "Звезда". Еще одним приоритетом станет "развитие инфраструктуры к местам массового получения гражданами "дальневосточного гектара", там, где будут образовываться новые поселения", добавил вице-премьер.

Кроме того, по его словам, за счет этих средств будет профинансировано решение "застарелых проблем, требующих внимания со стороны федерального правительства". Среди них Трутнев назвал Камчатскую краевую больницу, туберкулезные диспансеры в Еврейской автономной области и в Хабаровске, школы и больницы на Курилах. При этом, по словам Трутнева, в случае образования профицита в поступлении налогов, который, согласно оценкам Минфина, может составить 4,7 млрд рублей, эти средства пойдут на финансирование проектов в рамках планов, которые на первоначальном этапе не вошли в число приоритетов.

По словам вице-премьера, обсуждаемый на заседании подкомиссии план должен быть исполнен за три года. "До конца 2020 года все работы должны быть закончены", - подчеркнул Трутнев, добавив, что "через три года самые жизненно важные проблемы в социальной сфере на Дальнем Востоке должны быть решены".