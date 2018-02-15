Уникальный экологический проект реализуют в Приморье на "дальневосточных гектарах"

Участники программы "Дальневосточный гектар" собираются открыть в районе приморской Фудзиямы (гора Пидан) "Лесную школу". Новый туробъект не только научит жителей и гостей края любить и ценить природу, но и сохранит уникальную флору Уссурийской тайги, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

"Жить и работать на своей земле" – именно этот слоган федеральной программы объединил единомышленников в Приморье в одну команду, которая намерена сохранить уникальную природу края.

"Наш коллектив объединяет общий интерес – мы любители путешествий по дальневосточной земле. Когда мы поняли, что мало знаем об этих удивительных местах, то стали искать тех, кто расскажет – что здесь растет, кто живет в лесах и горах. Это оказалось чрезвычайно интересно. Когда появилась программа "Дальневосточный гектар", мы поняли, что это то, чем мы хотели бы заниматься – показать людям всю красоту Дальнего Востока, научить понимать и ценить Землю, которая нас кормит. Так возникла идея создания образовательного экоцентра под названием "Лесная школа ВероНика" для жителей края, туристов, для воспитания подрастающего поколения в духе любви к природе", - рассказала Наталья Бугаец, одна из инициаторов проекта.

"Вероника лекарственная" - это растение которое произрастает в Уссурийской тайге. Здесь растет множество редчайших растений, некоторые из них можно встретить только в этих лесах. Задача "Лесной школы" - познакомить с уникальной флорой южного Приморья, научить любить и ценить свою землю.

"Наша задача - не только популяризировать туризм в Приморском крае, но и сохранить его природную уникальность. Когда человек заходит в лес и не знает, что там растет, ему все равно, срубить на костер краснокнижное дерево или любое другое. Но если он будет знать, что это его достояние, у него рука не поднимется", - делится участница программы "Дальневосточный гектар".

Землю выбирали целенаправленно на популярном туристском маршруте, в районе Ливадийской горы, в народе горы Пидан или приморской Фудзиямы.

"Гора Пидан - это место силы и паломничества. Думаю, что многие захотят отправиться в путешествие по этим фантастическим местам "Доледникового периода". А те, кто уже бывал, оценят современную туристскую инфраструктуру "Лесной школы". Сейчас мы работаем над ее проектом, тематическим наполнением, экскурсионной программой экоцентра, и нам помогают ведущие эксперты в этих областях", - отметила Наталья Бугаец.

По мнению кандидата биологических наук, специалиста по высокогорной флоре Сихотэ-Алиня Игоря Вишина, задача "Лесной школы" - экологическое просвещение.

"Люди не берегут природу, потому что ее не знают, и экологическая школа исправит этот пробел. Вот, например, вы знаете, почему осина так называется? В переводе с латинского это слово означает "Тополь дрожащий". Все дело в уникальном строении листьев этого дерева - плоский черешок, как пропеллер, дрожит при любом направлении ветра. Осина – "на-оси". Ни одно дерево больше не может похвастаться таким свойством. Ближе узнавая такие детали, люди будут трепетнее относиться к природе. Уверен, что в "Лесную школу" будут приезжать дети со всех окрестностей, на экскурсии и открытые уроки, экопарк будут посещать туристы, прежде чем подняться на гору. Рассказ за чашкой вкусного травяного чая должен стать одним из обязательных ритуалов для всех путешественников, превратить поход не просто в вершины, а в осознание красоты природы. Подножье горы Пидан - одно из немногих мест вблизи населенных пунктов, где все еще сохранилась уникальная флора и фауна Уссурийской тайги, но антропогенный фактор уже очевидно агрессивен. "Лесная школа" - это очень хороший проект, который не только поможет сохранить уникальную природу приморского края но и заниматься экологическим просвещением", - считает эксперт.

Инициаторы проекта уже заключили договор на 9 гектаров, еще часть участков под "Лесную школу" находится в стадии оформления. По словам Натальи Бугаец, они планируют воспользоваться мерами господдержки, а также использовать кооперацию для строительства жилого посёлка и всех построек комплекса на "дальневосточных гектарах".

Напомним, программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. На сегодняшний день гражданами России подано более 110 тысяч заявлений на получение "дальневосточных гектаров".