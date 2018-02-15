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Общество

14 февраля 2018, 19:10
Летчики-истребители ВВО в Приморье остановили продвижение колонны условного противника

Летчики-истребители ВВО в Приморье остановили продвижение колонны условного противника

В учении было задействовано порядка 20 летательных аппаратов

На нескольких специализированных авиационных полигонах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Приморском крае, состоялись летно-тактические учения с экипажами истребительной, штурмовой и армейской авиации округа по уничтожению крупного условного бандформирования, продвигавшегося к стратегически важным объектам, сообщает ЕНВ.

В ходе практической части учения экипажи многоцелевых истребителей Су-35С и Су-30М2 отработали задачи по ведению разведки, обнаружению колонны легкобронированной техники "противника" и провели боевые пуски неуправляемых авиационных ракет. Летчики выполнили различные фигуры сложного пилотажа, имитировавшие уход из-под удара средств ПВО условных террористов.

После этого летчики штурмовиков Су-25 СМ "Грач" отработали задачи по выходу на цель и нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям "противника". После удара истребительной авиации экипажи применили авиационные бомбы и неуправляемые авиационные ракеты.

На финальной стадии летно-тактического учения экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 осуществили практические пуски неуправляемых авиационных ракет, а также применили пушечное вооружение, полностью уничтожив оставшуюся группу "террористов".

В учении было задействовано порядка 20 летательных аппаратов.

Метки: ВВО, летчики, учения

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