Криптобиржа Coincheck возобновила работу сервиса по выводу средств

Биржа цифровой валюты Coincheck Inc. возобновила во вторник сервис по снятию денег для своих пользователей после нескольких недель приостановления, вызванного массовым хищением криптовалюты. Coincheck представил регулятору отчет, в котором компания обещает оптимизировать свою систему безопасности, сообщает ЕНВ.

Токийская компания 26 января подверглась взлому и выводу 540 миллионов долларов США в криптовалюте NEM со счетов пользователей Coincheck. Исполнительный директор биржи Юсуке Оцука пока не уточнил, когда компания компенсирует около 260 000 держателям монет NEM их убытки. При этом, Оцука добавил, что компания будет предоставлять услуги по снятию средств со счетов, однако пока не ясны сроки возобновления самой торговли на бирже.

В отчете, представленном Агентству по финансовым услугам, Coincheck обязалась компенсировать убытки пользователям, разъяснить полномочия руководителей компании и повысить безопасность сервиса через хранение криптовалюты в автономном режиме.

В минувший вторник агентство финансовых услуг Японии предписало Coincheck сообщать о последующих шагах, чтобы предотвратить возможную аналогичную кражу в последующем. Агентство также провело инспекции в компании 2 февраля, целью которых было установление надлежащей системы управления рисками. Инспекторы агентства проверили, имеет ли Coincheck финансовые возможности, чтобы возместить средства держателям монет NEM, поскольку компания взяла на себя данное обязательство.

Министр финансов страны Таро Асо отметил, что агентство финансовых услуг будет воздействовать на Coincheck, чтобы та уделяла приоритетное внимание защите персональных данных клиентов. "Проведенные проверки помогут обезопасить клиентов криптобиржи", - сказал Таро Асо журналистам после заседания кабинета министров.

Coincheck является одним из 16 криптообменников в Японии, ожидающих получение лицензии от регулирующих органов. Еще 16 компаний уже получили это одобрение в соответствии с внесенными поправками в законодательство, обязывающими регистрировать криптобиржи. Закон вступил в силу в апреле прошлого года.

Также во вторник Агентство финансовых услуг выпустило предупреждение в отношении биржи Blockchain Laboratory Ltd. с намерением заблокировать учетные записи ее пользователей, поскольку данный обменник до сих пор не подал заявку на регистрацию.

Растущая популярность цифровых валют повысила ожидания их более широкого использования, но также вызвала споры о том, как регулировать их во всем мире. Довольно широко распространенными стали призывы к более строгому надзору за отраслью. Глава Банка Японии Харухико Курода накануне заявил профильному комитету парламента, что виртуальная валюта ничем не обеспечена и "стала целью спекуляции".

Агентство финансовых услуг уже вынесло предписание всем криптобиржам в Японии сообщить, как они управляют рисками для защиты активов пользователей. Ведомство также расширило практику проверок и за пределами Coincheck. В течение следующих нескольких месяцев в агентстве пообещали завершить период внеплановых проверок.