Глава Банка Японии: Криптовалюта не будет угрожать курсу иены

Глава банка Японии Харухико Курода заявил во вторник, что изменения курса криптовалют, вероятно, не будут угрожать позициям иены в ближайшее время. Председатель центробанка добавил, что виртуальная валюта, в основном, используется для спекулятивной торговли, а не для прямых расчетов, сообщает ЕНВ.

Харухико Курода также добавил, что Банк Японии внимательно следит за развитием криптовалютной торговли. По его словам, необходимо убедиться, что технология блокчейн не разрушает доверия общественности к безопасности существующих расчетных систем, контролируемых центральным банком.

"Криптовалюты являются нерегулируемыми средствами расчета, и не имеют поддержки своей стоимости", - заявил накануне Курода в японском парламенте. Тем не менее, чиновник добавив, что возможность наступления угрозы классическим валютам, таким как иена, со стороны криптовалют является крайне маловероятной.

Замечания Харухико Куроды были сделаны вслед за недавними призывами мировых лидеров к скоординированному подходу в регулировании криптовалют, таких как биткойн. Данные намерения крайне негативно сказываются на курсах виртуальных валют, а также на увеличении объема торгов на рынке.