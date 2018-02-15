МАК: Причиной крушения Ан-148 могло стать обледенение датчиков скорости

Крушение Ан-148 в Московской области могло произойти из-за неверных данных о скорости полёта. Как сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК), это, вероятно, было связано с обледенением, сообщает ЕНВ.

В лаборатории МАК была завершена расшифровка данных бортового параметрического самописца и проведён предварительный анализ информации.

"Предварительный анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии. Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте", - сообщили в МАК.

Ан-148 начал взлет из аэропорта Домодедово по маршруту Москва - Орск примерно в 14 часов 21 минуту по московскому времени. На высоте около 130-150 метров экипаж включил автопилот. И еще 2 минуты 30 секунд полет шел в обычном режиме. Потом начала развиваться особая ситуация на борту Ан-148 на высоте около 1300 метров.

Скорость самолета по показаниям приборов была 465-470 километров в час. В 14 часов 23 минуты 30 секунд самописцы зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости первого и второго пилотов. И уже через 30 секунд разница в скорости на датчиках была 30 километров в час.

Сработала автоматика и на приборной панели появилась разовая команда экипажу "Приборная - сравни". На высоте около двух километров команда повторилась снова. После второй команды "Приборная - сравни" экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.

К этому моменту показания скорости модулей воздушных параметров сильно разнились: первый показывал нулевую скорость, второй - 540-560 километров в час. Затем показания скорости на втором стали интенсивно снижаться (до 200 километров в час и ниже). Борт приступил к интенсивному снижению с угловым движением на пикирование 30-35 градусов.

Перед столкновением с землей показания скорости одного из модулей продолжали быть нулевыми, второй показывал скорость 800 километров в час. За 4-5 секунд до столкновения с землей борт начал все больше наклоняться вправо (стал развиваться правый крен). И когда борт упал, примерно в 14 часов 27 минут 5 секунд, то угол его наклона вправо был 25 градусов.

Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева.

В настоящий момент продолжаются работы со звуковым самописцем. Для восстановления полной картины действий экипажа будут проведены расшифровка переговоров в кабине пилотов, расшифровка бортового звукового магнитофона для получения информации о действиях экипажа, выполнении Технологии работы и реакции на сигнализаци, изучение Технологии работы экипажа с системой обогрева ППД, включая индикацию, схемный анализ систем обогрева ППД на предмет возможных неисправностей и отказов, выкладка сохранившихся фрагментов систем обогрева ППД.