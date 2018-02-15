Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

14 февраля 2018, 16:20
МАК: Причиной крушения Ан-148 могло стать обледенение датчиков скорости

МАК: Причиной крушения Ан-148 могло стать обледенение датчиков скорости

Такую версию выдвинули специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки одного из бортовых самописцев

Крушение Ан-148 в Московской области могло произойти из-за неверных данных о скорости полёта. Как сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК), это, вероятно, было связано с обледенением, сообщает ЕНВ.

В лаборатории МАК была завершена расшифровка данных бортового параметрического самописца и проведён предварительный анализ информации.

"Предварительный анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии. Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте", - сообщили в МАК.

Ан-148 начал взлет из аэропорта Домодедово по маршруту Москва - Орск примерно в 14 часов 21 минуту по московскому времени. На высоте около 130-150 метров экипаж включил автопилот. И еще 2 минуты 30 секунд полет шел в обычном режиме. Потом начала развиваться особая ситуация на борту Ан-148 на высоте около 1300 метров.

Скорость самолета по показаниям приборов была 465-470 километров в час. В 14 часов 23 минуты 30 секунд самописцы зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости первого и второго пилотов. И уже через 30 секунд разница в скорости на датчиках была 30 километров в час.

Сработала автоматика и на приборной панели появилась разовая команда экипажу "Приборная - сравни". На высоте около двух километров команда повторилась снова. После второй команды "Приборная - сравни" экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.

К этому моменту показания скорости модулей воздушных параметров сильно разнились: первый показывал нулевую скорость, второй - 540-560 километров в час. Затем показания скорости на втором стали интенсивно снижаться (до 200 километров в час и ниже). Борт приступил к интенсивному снижению с угловым движением на пикирование 30-35 градусов.

Перед столкновением с землей показания скорости одного из модулей продолжали быть нулевыми, второй показывал скорость 800 километров в час. За 4-5 секунд до столкновения с землей борт начал все больше наклоняться вправо (стал развиваться правый крен). И когда борт упал, примерно в 14 часов 27 минут 5 секунд, то угол его наклона вправо был 25 градусов.

Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева.

В настоящий момент продолжаются работы со звуковым самописцем. Для восстановления полной картины действий экипажа будут проведены расшифровка переговоров в кабине пилотов, расшифровка бортового звукового магнитофона для получения информации о действиях экипажа, выполнении Технологии работы и реакции на сигнализаци, изучение Технологии работы экипажа с системой обогрева ППД, включая индикацию, схемный анализ систем обогрева ППД на предмет возможных неисправностей и отказов, выкладка сохранившихся фрагментов систем обогрева ППД.

Метки: Ан-148, крушение, мак

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Летчики-истребители ВВО в Приморье остановили продвижение колонны условного противникаЛетчики-истребители ВВО в Приморье остановили продвижение колонны условного противника
вчера, 19:10
В учении было задействовано порядка 20 летательных аппаратов
Итальянская художница представит свои работы во ВладивостокеИтальянская художница представит свои работы во Владивостоке
вчера, 13:00
В мастерской арт-резиденции "Заря" пройдет день открытых дверей c Эленой Редаэлли
Приморью выделят деньги на ремонт дорогПриморью выделят деньги на ремонт дорог
вчера, 10:30
Средств, выделенных годом ранее, не хватило

Последние новости

На строительство и ремонт соцобъектов на Дальнем Востоке выделят свыше 55 млрд. рублейНа строительство и ремонт соцобъектов на Дальнем Востоке выделят свыше 55 млрд. рублей
сегодня, 00:00
Планом предусмотрено строительство 88 новых объектов, ремонт и модернизация еще 23 объектов
Уникальный экологический проект реализуют в Приморье на "дальневосточных гектарах"Уникальный экологический проект реализуют в Приморье на "дальневосточных гектарах"
вчера, 19:50
Новый туробъект сохранит уникальную природу Уссурийской тайги
Криптобиржа Coincheck возобновила работу сервиса по выводу средствКриптобиржа Coincheck возобновила работу сервиса по выводу средств
вчера, 18:40
Начиная с 26 января, пользователи Coincheck не могли этого сделать по причине взлома биржи

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+