Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

14 февраля 2018, 15:30
Строителям верфи "Звезда" выплатили около 54 млн руб. долгов по зарплате

Строителям верфи "Звезда" выплатили около 54 млн руб. долгов по зарплате

При этом в самой "Звезде" задолженности по зарплате сотрудникам нет

Рабочие подрядных организаций, занятых на строительстве АО "Дальневосточный завод "Звезда" в Приморском крае получили почти 54 млн руб. задолженности по зарплате, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

В настоящее время компания "Роснефть" реализует проект по строительству судоверфи "Звезда" в Большом Камне Приморья. У нескольких подрядных организаций, которые задействованы в возведении инфраструктуры, возникли сложности по выплате зарплаты рабочим.

Отмечается, что договоренность о погашении долгов по зарплате была достигнута в ходе встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с вице-президентом "Роснефти" Андреем Шишкиным.

Так, крупнейшим подрядчиком по строительству судостроительного комплекса "Звезда" выступало ООО "КЭР", которое привлекло субподрядные организации, в основном, для привлечения спецтехники, в том числе и ООО "ДВУЭС".

"Проблема выплаты зарплаты на объектах ТОР находится на контроле федеральных ведомств и региональной власти, правоохранительных органов. Это недопустимо, что люди работают и не могут получить зарплату. Сейчас совместными усилиями мы решаем этот вопрос", – заявил Андрей Тарасенко.

Так, по информации краевого департамента градостроительства, на сегодняшний день ООО "ДВУЭС" начала гасить задолженность перед своими работниками, направив на это почти 54 миллиона рублей.

Подчеркивается, что в самом АО "Дальневосточный завод "Звезда" задолженность по заработной плате отсутствует. Обязательства перед ООО "КЭР" по заключенным договорам выполняются в полном объеме, задолженности по текущим расчетам нет. Оплата за фактически выполненные работы происходит без задержек, на основании предоставления подтверждающих выполнение работ документов.

Напомним, современная судоверфь "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" в рамках ТОР "Большой Камень". На предприятии будет вестись производство крупнотоннажных судов, танкеров, газовозов, добывающих платформ и буровых установок. Стоимость проекта составляет 146 млрд руб. К 2025 году завод начнет строить сухогрузы, танкеры и буровые платформы для шельфа, включая Арктику. В сентябре 2017 года "Роснефть" и "Звезда" подписали соглашение о строительстве пяти танкеров типа Aframax. Они будут построены совместно с компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd из Южной Кореи. Спуск танкеров на воду состоится в 2021 году, собственником Aframax станет "Совкомфлот", а фрахтовщиком - "Роснефть". В ноябре 2017 года глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что "Газпром" закажет у верфи "Звезда" "около 32 судов".

Метки: долги, Заезда, Роснефть

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

На строительство и ремонт соцобъектов на Дальнем Востоке выделят свыше 55 млрд. рублейНа строительство и ремонт соцобъектов на Дальнем Востоке выделят свыше 55 млрд. рублей
сегодня, 00:00
Планом предусмотрено строительство 88 новых объектов, ремонт и модернизация еще 23 объектов
Уникальный экологический проект реализуют в Приморье на "дальневосточных гектарах"Уникальный экологический проект реализуют в Приморье на "дальневосточных гектарах"
вчера, 19:50
Новый туробъект сохранит уникальную природу Уссурийской тайги
Китайская компания инвестирует более 300 млн. долларов США в ТОР "Михайловский"Китайская компания инвестирует более 300 млн. долларов США в ТОР "Михайловский"
13 февраля 2018, 23:40
Проект предусматривает строительство животноводческих комплексов, развитие коромовой базы и производжство молока

Последние новости

Летчики-истребители ВВО в Приморье остановили продвижение колонны условного противникаЛетчики-истребители ВВО в Приморье остановили продвижение колонны условного противника
вчера, 19:10
В учении было задействовано порядка 20 летательных аппаратов
Криптобиржа Coincheck возобновила работу сервиса по выводу средствКриптобиржа Coincheck возобновила работу сервиса по выводу средств
вчера, 18:40
Начиная с 26 января, пользователи Coincheck не могли этого сделать по причине взлома биржи
Глава Банка Японии: Криптовалюта не будет угрожать курсу иеныГлава Банка Японии: Криптовалюта не будет угрожать курсу иены
вчера, 17:00
Заявление Харухико Куроды было сделано на фоне тенденции к регулированию крипто-торговли

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+