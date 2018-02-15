Строителям верфи "Звезда" выплатили около 54 млн руб. долгов по зарплате

Рабочие подрядных организаций, занятых на строительстве АО "Дальневосточный завод "Звезда" в Приморском крае получили почти 54 млн руб. задолженности по зарплате, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

В настоящее время компания "Роснефть" реализует проект по строительству судоверфи "Звезда" в Большом Камне Приморья. У нескольких подрядных организаций, которые задействованы в возведении инфраструктуры, возникли сложности по выплате зарплаты рабочим.

Отмечается, что договоренность о погашении долгов по зарплате была достигнута в ходе встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с вице-президентом "Роснефти" Андреем Шишкиным.

Так, крупнейшим подрядчиком по строительству судостроительного комплекса "Звезда" выступало ООО "КЭР", которое привлекло субподрядные организации, в основном, для привлечения спецтехники, в том числе и ООО "ДВУЭС".

"Проблема выплаты зарплаты на объектах ТОР находится на контроле федеральных ведомств и региональной власти, правоохранительных органов. Это недопустимо, что люди работают и не могут получить зарплату. Сейчас совместными усилиями мы решаем этот вопрос", – заявил Андрей Тарасенко.

Так, по информации краевого департамента градостроительства, на сегодняшний день ООО "ДВУЭС" начала гасить задолженность перед своими работниками, направив на это почти 54 миллиона рублей.

Подчеркивается, что в самом АО "Дальневосточный завод "Звезда" задолженность по заработной плате отсутствует. Обязательства перед ООО "КЭР" по заключенным договорам выполняются в полном объеме, задолженности по текущим расчетам нет. Оплата за фактически выполненные работы происходит без задержек, на основании предоставления подтверждающих выполнение работ документов.

Напомним, современная судоверфь "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" в рамках ТОР "Большой Камень". На предприятии будет вестись производство крупнотоннажных судов, танкеров, газовозов, добывающих платформ и буровых установок. Стоимость проекта составляет 146 млрд руб. К 2025 году завод начнет строить сухогрузы, танкеры и буровые платформы для шельфа, включая Арктику. В сентябре 2017 года "Роснефть" и "Звезда" подписали соглашение о строительстве пяти танкеров типа Aframax. Они будут построены совместно с компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd из Южной Кореи. Спуск танкеров на воду состоится в 2021 году, собственником Aframax станет "Совкомфлот", а фрахтовщиком - "Роснефть". В ноябре 2017 года глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что "Газпром" закажет у верфи "Звезда" "около 32 судов".