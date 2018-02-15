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Политика

14 февраля 2018, 14:00
МИД, МВД, Минздрав, Минкульт, ФСБ, СВР и Роспотребнадзор упорядочат въезд иностранных граждан в РФ

МИД, МВД, Минздрав, Минкульт, ФСБ, СВР и Роспотребнадзор упорядочат въезд иностранных граждан в РФ

Совместным приказом будет создана Межведомственная комиссия по упорядочению въезда и пребывания иностранных граждан

В связи с тем, что правила въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации с 1 января 2015 года упрощены, приято решение о создании Межведомственной комиссии по решению вопросов, связанных с данной проблемой. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ.

В сферу обязанностей комиссии будет входить участие в подготовке по вопросам режима пребывания и передвижения, обеспечение координации деятельности по подготовке договоров, которые в будущем будут регулировать поездки иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию.

"Данные изменения должны положительно отразиться на взаимодействии Российской Федерации со странами-соседями, - отмечает председатель Центра содействия иммиграции в Приморский край Владислав Звычайный. – Внутренняя и внешняя адаптация иностранных граждан в России происходит не всегда легко, иногда нужны особые средства для благополучного обеспечения. И не стоит забывать такую важную вещь, как интеграция. Новому человеку не всегда легко приспособиться в новом обществе, принять их правила и законы. Взаимодействие новое службы с региональными структурами поможет уменьшить степень загруженности служб иммиграции", - полагает эксперт.

Отметим, что создание Межведомственной комиссии по упорядочению въезда и пребывания иностранных граждан связано с необходимостью актуализации и конкретизации Положения о Межведомственной комиссии, утвержденного ранее приказом МИД России.

Метки: адаптация, иммигранты, комиссия, миграция, МИД РФ

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