Начальник приморского УМВД отчитался перед депутатами о деятельности полиции за прошедший год

Как сообщил законодателям начальник УМВД РФ по Приморскому краю Николай Афанасьев, за прошлый год в крае зарегистрировано 36 619 преступлений, что на 6,5 процента меньше, чем в 2016 году (в ДФО снижение составило - 5,1 процента, по России - 4,7 процента), сообщает ЕНВ.

На 7 процентов снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, в прошлом году на территории Приморья их было совершено 8170. Меньше, чем в прошлом году зафиксировано разбойных нападений (167), грабежей (785) и краж (12 876). В общественных местах и на улицах совершено 9905 преступлений, на 12,9 процента меньше, чем в 2016 году. Впервые за пять лет на 0,4 процента сократилось количество случаев мошенничества, в прошлом году таких преступлений зарегистрировано 3460. Экономических преступлений выявлено 1178 (на 1,2 процента меньше), коррупционных - 367 (на 1,9 процентов меньше).

В то же время отмечается рост числа преступлений, связанных с распространением наркотиков (на 10,9 процента), незаконным оборотом оружия (на 35,8 процента), на 17,7 процента больше совершено преступлений с использованием оружия.

Актуальной темой для Приморье остаются кражи автотранспортных средств – 733 случая в 2017 году, что на 14,3 процента меньше прошлогодних показателей. По информации Николая Афанасьева, на сегодняшний день в Приморском крае зарегистрировано 1 миллион 77 тысяч транспортных средств, территория лидирует по количеству авто на душу населения. Несмотря на то, что ситуация с аварийностью на приморских дорогах в прошлом году в целом улучшилась – зарегистрировано 2782 ДТП, что на 7,8 процента меньше, чем в 2016 году, количество погибших выросло – 264 человека. Как отметил Николай Афанасьев, особую обеспокоенность вызывает происшествия с участием детей. В прошлом году было зафиксировано 353 таких ДТП, в которых погибли 12 детей. Отвечая на вопрос председателя комитета Джамбулата Текиева, начальник УМВД в числе основных причин дорожно-транспортных происшествий назвал превышение скоростного режима и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году к административной ответственности привлекли 12 940 нетрезвых водителей, кроме того было возбуждено 1200 уголовных дел в отношении тех, кто повторно сел за руль пьяным.

По решению комитета отчет о деятельности полиции в 2017 году будет рассмотрен на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края в марте.