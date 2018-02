Итальянская художница представит свои работы во Владивостоке

17 февраля с 12:00 до 18:00 все желающие могут посетить мастерскую арт-резиденции "Заря" (ЦРМ, 5 вход), где работает итальянская художница Элена Редаэлли, а также принять непосредственное участие в создании художественного произведения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЦСИ "Заря".

Участница программы арт-резиденции "Заря" Элена Редаэлли приглашает научиться техникам обработки использованной ткани и одежды. Художница продемонстрирует несложные техники вязания крючком и ткачества с использованием изготовленных вручную ткацких станков. Участники смогут создать узоры и элементы, связанные с их личной историей, опытом и воспоминаниями. Художницу вдохновляет российская традиция использования ковров в интерьере, поэтому результаты работы участников мастер-класса также призваны стать частью её проекта – масштабного полотна, в который вплетутся истории участников.

Элена Редаэлли призывает всех желающих принести предметы одежды или домашний текстиль, связанный с личными воспоминаниями и особенно дорогим им по каким-либо причинам. В ходе дня открытых дверей посетители смогут рассказать свои истории и лично пообщаться с художницей о ее деятельности и проекте.

Справка: Элена Редаэлли (р. 1981) родилась в Италии, живёт и работает в Норвегии. В 2005 г. окончила Академию изящных искусств в Риме (Италия) по специальности "Скульптура". Среди недавних персональных выставок - WEAVING A BETTER FUTURE, WAB and Red Gate Gallery, Пекин, КНР (2017); VESTIGE, Upper Ray Gallery, Treasure Hill, Тайбэй, Тайвань (2017), FADEN WERK, Kunstverein in Bad Godesberg, Бонн, Германия (2016). Участница таких групповых проектов, как Guandu International Nature Art festival, Тайбэй, Тайвань (2016), International forest Art path, Дармштадт, Германия (2016),RES-ART TRAME D'AUTORE, Imbiancheria del Vajro, Турин, Италия (2016), Biennale Giovani Monza, Villa Reale Monza, Италия (2013).