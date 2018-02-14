Приморью выделят деньги на ремонт дорог

12 февраля были опубликованы изменения в постановление правительства Российской Федерации "О предоставлении и распределении в 2017 году из федерального бюджета бюджетам Приморского края и Магаданской области иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области", сообщает ЕНВ.

Минтранс России предлагает продолжить восстановительные работы на некоторых участках дорог Приморского края и Магаданской области, так как в 2016-2017 годах не было произведено всего объема запланированных работ. Общие затраты на ремонт дорог на два региона в 2018 году составят 585 409,34 тыс. рублей

В 2016 году на восстановительные дорожные работы на Приморский край из федерального бюджета было выделено 1137837,613 тыс. рублей и еще 563006,387 – на дороги Магаданской области.

В течение 2016-2017 годов были выполнены основные виды работ, касающиеся укладки нового асфальта, восстановления мостов, а также закупки материалов и конструкций для обустройства нового покрытия.

Напомним, в 2016 году территория Дальнего Востока была охвачена мощными ливневыми дождями, в результате чего в Магаданской области был затоплен город Сусуман, а на территории Приморского края пострадали все прибрежные зоны. Окончание независимой антикоррупционной экспертизы изменений в постановление правительства назначено на 18 февраля 2018 года.