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Общество

14 февраля 2018, 10:10
Водитель, совершивший автоаварию со смертельным исходом на Некрасовской, заключён под стражу

Водитель, совершивший автоаварию со смертельным исходом на Некрасовской, заключён под стражу

Ему грозит до семи лет лишения свободы

Во Владивостоке после окончания срока административного ареста по ходатайству следователя суд избрал в отношении злостного нарушителя ПДД меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

Как сообщалось ранее, 30 января на улице Некрасовской 26-летний водитель автомобиля "Тойота Чайзер" не справился с управлением и совершил столкновение с  погрузчиком-экскаватором. В результате автоаварии погиб пассажир "Тойоты".

Мужчина управлял автомобилем без документов. Обучения на право управления транспортным средством он не проходил. Его уже привлекали к административной ответственности за езду без прав и отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

После совершения ДТП мужчина вновь отказался от прохождения медосвидетельствования. Суд назначил ему 15 суток административного ареста.

Следователем УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Фигурант уголовного дела содержится под стражей.

Метки: ДТП, уголовное дело

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