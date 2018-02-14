Центр системы мониторинга рыболовства приглашает на обучающий семинар

Он будет посвящен Отраслевой системе мониторинга
Во Владивостоке 14-15 марта 2018 года состоится семинар-совещание по вопросам внедрения Портала Отраслевой системы мониторинга (далее – Портал ОСМ). Цель семинара – продемонстрировать функционал Портала ОСМ и его реализацию в качестве оказания государственных и иных услуг в электронном виде, предоставляемых территориальными управлениями Росрыболовства и ФГБУ "ЦСМС", сообщает ЕНВ со ссылкой на ФГБУ "ЦСМС".
Среди этих услуг:
В рамках семинара будет представлена возможность принять участие в опытно-промышленной эксплуатации Портала ОСМ с прохождением процедуры регистрации на Портале ОСМ во второй день семинара.
Заявки на участие в семинаре принимаются на адрес электронной почты: (для отображения адреса необходимо включить JavaScript) или по номеру телефона 8 (423) 239–07–40 до 7 марта 2018 года. Участие в семинаре бесплатное.
О месте и времени проведения семинара будет сообщено дополнительно. За информацией просьба следить на официальном сайте ФГБУ "ЦСМС" –www.cfmc.ru