Двум российским территориям на границе с Японией дадут названия

Дума Сахалинской области установила до 20 февраля срок общественного обсуждения названий двух безымянных территорий на границе с Японией, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

"Население Сахалина… может выразить свое согласие (или несогласие) с предложением о присвоении наименования "мыс Гурьева" безымянному мысу на острове Шумшу и "Профсоюзный" - острову в составе архипелага Дёмина в Тихом океане", - говорится в постановлении.

Отзывы жителей принимаются по классической и по электронной почте комитета по регламенту, а также на сайте Думы.

18-летний лейтенант Василий Гурьев командовал ДС-9, десантным судном Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского флота СССР. Погиб 18 августа 1945 года, освобождая остров Шумшу от японцев.

В 2014-2015 гг. Минобороны, Российское географическое общество и энтузиасты провели две экспедиции на Шумшу, где нашли останки военных обеих стран, а также танк и истребитель, пригодные к реставрации.

Двум безымянным географическим объектам Курил было предложено дать название, и администрация области внесла законопроект в Думу. Вариант "Профсоюзный" предложен Облсоюзпрофом, члены которого также побывали на острове Малой Курильской гряды.