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Общество

14 февраля 2018, 00:00
Кассационный суд появится во Владивостоке

Кассационный суд появится во Владивостоке

Суд будет рассматривать дела только в исключительных случаях, когда исчерпаны способы проверки судебного акта в нижестоящих инстанциях

В России появятся обособленные надрегиональные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект Верховного суда РФ о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, сообщает ЕНВ.

"В настоящее время возникла объективная необходимость создания в Российской Федерации структурно самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, которая обусловлена потребностью в функционировании в рамках подсистемы судов общей юрисдикции организационно обособленных судебных инстанций в целях максимального обеспечения их независимости и самостоятельности при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные постановления, деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте Российской Федерации и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции", - следует из пояснительной записки.

Нормы законопроекта позволят не рассматривать апелляционные и кассационные жалобы и представления на судебные акты в том же субъекте РФ, и тем более в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции. 

Так, согласно законопроекту, на основе анализа данных судебной статистики и сведений о судебной нагрузке по соответствующим категориям дел за несколько предыдущих лет, законопроектом предусматривается создание в РФ девяти кассационных судов общей юрисдикции и пяти апелляционных судов общей юрисдикции. В тексте документа говорится о создании кассационных судов в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке, а апелляционных - в Воронеже (или Иванове), Санкт-Петербурге, Краснодаре (или Сочи), Нижнем Новгороде и Томске.

По словам председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павела Крашенинникова, ко второму чтению документа этот вопрос необходимо будет доработать, отталкиваясь от экономической и судебной активности, транспортной составляющей и уровня преступности по регионам. Также депутат предложил принять во внимание наличие в городах апелляционных и кассационных арбитражных судов, "поскольку представляется целесообразным не располагать в одних и тех же городах несколько судов". Штатная численность создаваемых судов будет сформирована в том числе путём перевода судей и сотрудников аппарата из судов областного звена.

Авторы документа поясняют, что сейчас кассационные жалобы на решения районных и мировых судов рассматривают президиумы судов субъектов РФ. Там же рассматриваются апелляции на решения нижестоящих судов. Апелляции на решения, вынесенные судами субъектов РФ, рассматривает Верховный суд РФ.

В случае, если документ будет принят, Верховные суды будут рассматривать дела только в исключительных случаях, когда исчерпаны способы проверки судебного акта в нижестоящих инстанциях. "Принятие данного федерального конституционного закона позволит обеспечить в подсистеме судов общей юрисдикции необходимую структурированность судебных инстанций, независимость и самостоятельность их функционирования", - говорится в пояснительной записке.

Метки: законопроект, суд

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