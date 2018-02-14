Китайская компания инвестирует более 300 млн. долларов США в ТОР "Михайловский"

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и компания Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd. (Китайская Народная Республика) подписали меморандум о намерениях, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Согласно документу, в ТОР "Михайловский" (Приморский край) будет реализован инвестиционный проект по строительству животноводческих комплексов (50 тысяч голов крупного рогатого скота), развитию кормовой базы (50 тысяч гектар) и производству 500 тонн молока в сутки. Общий объем инвестиций в проект составит 302 млн. долл. США.

Компания уже инвестировала 18,3 млн. долл. США, эти средства были направлены на строительство фермы, покупку 60 единиц техники, сельскохозяйственных животных и аренду земли.

Напомним, 7 февраля в Харбине (КНР) состоялись переговоры вице-премьера – полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и руководства компании Zhong Ding Dairy Farming. В ходе переговоров затрагивались такие вопросы, как создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта, получение разрешения на экспорт молока с территории Приморского края Российской Федерации в КНР и получение разрешения на импорт КРС из КНР в РФ на территорию Приморского края, упрощение процедуры оформления рабочих виз для китайских специалистов компании (из двух тысяч рабочих мест только 300 займут китайские специалисты, на остальных будут работать дальневосточники), а также процедура импорта оборудования и материалов.