Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

13 февраля 2018, 23:30
Приморские депутаты обсудили развитие Владивостока

Приморские депутаты обсудили развитие Владивостока

Встреча проходила совместно с главой города Виталием Веркеенко

Проблемные точки развития транспортной и социальной инфраструктуры Владивостока стали основной темой рабочей встречи депутатов краевого парламента, избранных от Владивостока, с главой краевого центра Виталием Веркеенко. Встреча прошла на площадке Законодательного Собрания Приморья под председательством спикера краевого парламента Александра Ролика, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как отметил председатель краевого парламента Александр Ролик, депутаты ЗакСобрания, избранные от Владивостока, максимально заинтересованы в совместной работе с муниципальными органами власти, чтобы жизнь горожан была достойной и комфортной, а те проблемы, которые есть, решались коллективными усилиями. "Практика формирования рабочих групп, совместная выработка решений и обсуждение проблемных вопросов и необходимых законодательных инициатив в комитетах показала свою эффективность", - подчеркнул он.

Депутаты рассказали главе города о формате работы с населением через обращения граждан и общественные приемные и обозначили ряд проблем, с которыми наиболее часто обращаются к депутатам жители краевого центра.

В частности, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис обратил внимание главы города на необходимость замены котла и реконструкции котельной в п. Трудовом, что позволит решить проблемы с обеспечением горячей водой местных жителей. Еще один из проблемных вопросов этой территории - отсутствие в микрорайоне спортивного зала для занятий молодежи. По мнению депутата, решить этот вопрос могло бы возведение модульного спортзала на территории школы № 79. При помощи депутатского корпуса на базе этой школы недавно был открыт филиал спортивного клуба "Мастер", его воспитанники уже добились высоких результатов на общероссийских и краевых соревнованиях.

Заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Юрий Корсаков обозначил проблемы реализации программы "Безопасные дороги" и попросил главу города обратить внимание на ремонт моста и реконструкцию автомагистрали, а также благоустройство территории в районе Второй речки. Он обозначил участки городских дорог с высоким уровнем аварийности - один из них, например, расположен на выезде из микрорайона Снеговая падь, и предложил меры по снижению количества аварий.

О проблемах Второй речки говорил и депутат Евгений Костюков. Он остановился на борьбе с незаконной торговлей на тротуарах и газонах микрорайона. Еще одним важным вопросом, по его мнению, является достройка физкультурно-оздоровительного комплекса в Снеговой пади. Депутата интересовало, какие меры предпринимаются администрацией города для завершения этого долгостроя.

Депутат Андрей Ищенко обратил внимание на благоустройство придомовых территорий и дворов в Первомайском районе Владивостока, он также изложил концепцию памятника детям войны и   попросил решить вопрос с выделением небольшого земельного участка под его размещение.

Об удачных примерах формирования комфортной городской среды рассказал заместитель комитета по регламенту депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания депутат Олег Вельгодский.

Председатель этого комитета Дмитрий Новиков обратил внимание, что при реализации городских проектов прежде всего необходимо учитывать мнение жителей. Он также особо подчеркнул, что взаимодействие депутатского корпуса и органов исполнительной власти города должно строиться на системной основе.

Как отметил глава краевого центра Виталий Веркеенко, в ходе встречи были обозначены проблемные очаги, что позволило погрузиться в проблематику и сформировать не только свое видение актуальных для развития города вопросов, но и план действий. "Депутаты представляют интересы жителей города, поэтому в своей работе я должен опираться на их мнение и поддержку для реализации, в том числе, законодательных инициатив, чтобы мы совместно могли сделать жизнь Владивостока и горожан значительно лучше. Мы договорились, что будем проводить регулярные личные встречи, чтобы я мог получать информацию от депутатов напрямую, без ее интерпретации и принимать управленческие решения", – сказал Виталий Веркеенко.

По ряду вынесенных на встречу вопросов глава города рассказал краевым депутатам о том, как видит решение обозначенных проблем, и какие меры уже сегодня предпринимает администрация города для развития транспортной инфраструктуры, в том числе в районе Эгершельда и Второй речки.

Спикер краевого Законодательного Собрания Александр Ролик отметил, что рабочая встреча прошла конструктивно и позволила определить основные направления совместной работы на благо жителей Владивостока. "Были обозначены проблемные вопросы, которые требуют особого внимания, - сказал он. - Мы договорились, что по ним будем отдельно встречаться и последовательно прорабатывать пути их решения. Важно, что у нас есть понимание, что нужно делать и как это должно быть реализовано".

Метки: ЗСПК, развитие

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Власти Приморья взялись за проблему угольного терминала в НаходкеВласти Приморья взялись за проблему угольного терминала в Находке
12 февраля 2018, 14:50
Стивидоры подпишут соглашение с администрацией края о реализации необходимых мер до конца 2018 года в десятидневный срок
Владимир Путин: Не стоит сравнивать Владивосток с КрасноярскомВладимир Путин: Не стоит сравнивать Владивосток с Красноярском
12 февраля 2018, 13:00
Путин посоветовал замминистра транспорта не сравнивать Владивосток и Красноярск
Новый вице-губернатор занял кресло в администрации ПриморьяНовый вице-губернатор занял кресло в администрации Приморья
12 февраля 2018, 11:10
О назначении было объявлено в ходе планировочного совещания

Последние новости

Кассационный суд появится во ВладивостокеКассационный суд появится во Владивостоке
сегодня, 00:00
Суд будет рассматривать дела только в исключительных случаях, когда исчерпаны способы проверки судебного акта в нижестоящих инстанциях
Китайская компания инвестирует более 300 млн. долларов США в ТОР "Михайловский"Китайская компания инвестирует более 300 млн. долларов США в ТОР "Михайловский"
вчера, 23:40
Проект предусматривает строительство животноводческих комплексов, развитие коромовой базы и производжство молока
Государственные СМИ Китая поддерживают запрещенные операции с криптовалютойГосударственные СМИ Китая поддерживают запрещенные операции с криптовалютой
вчера, 20:20
Агентство "Синхуа" опубликовало методы обхода запрета

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+