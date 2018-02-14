Приморские депутаты обсудили развитие Владивостока

Проблемные точки развития транспортной и социальной инфраструктуры Владивостока стали основной темой рабочей встречи депутатов краевого парламента, избранных от Владивостока, с главой краевого центра Виталием Веркеенко. Встреча прошла на площадке Законодательного Собрания Приморья под председательством спикера краевого парламента Александра Ролика, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как отметил председатель краевого парламента Александр Ролик, депутаты ЗакСобрания, избранные от Владивостока, максимально заинтересованы в совместной работе с муниципальными органами власти, чтобы жизнь горожан была достойной и комфортной, а те проблемы, которые есть, решались коллективными усилиями. "Практика формирования рабочих групп, совместная выработка решений и обсуждение проблемных вопросов и необходимых законодательных инициатив в комитетах показала свою эффективность", - подчеркнул он.

Депутаты рассказали главе города о формате работы с населением через обращения граждан и общественные приемные и обозначили ряд проблем, с которыми наиболее часто обращаются к депутатам жители краевого центра.

В частности, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис обратил внимание главы города на необходимость замены котла и реконструкции котельной в п. Трудовом, что позволит решить проблемы с обеспечением горячей водой местных жителей. Еще один из проблемных вопросов этой территории - отсутствие в микрорайоне спортивного зала для занятий молодежи. По мнению депутата, решить этот вопрос могло бы возведение модульного спортзала на территории школы № 79. При помощи депутатского корпуса на базе этой школы недавно был открыт филиал спортивного клуба "Мастер", его воспитанники уже добились высоких результатов на общероссийских и краевых соревнованиях.

Заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Юрий Корсаков обозначил проблемы реализации программы "Безопасные дороги" и попросил главу города обратить внимание на ремонт моста и реконструкцию автомагистрали, а также благоустройство территории в районе Второй речки. Он обозначил участки городских дорог с высоким уровнем аварийности - один из них, например, расположен на выезде из микрорайона Снеговая падь, и предложил меры по снижению количества аварий.

О проблемах Второй речки говорил и депутат Евгений Костюков. Он остановился на борьбе с незаконной торговлей на тротуарах и газонах микрорайона. Еще одним важным вопросом, по его мнению, является достройка физкультурно-оздоровительного комплекса в Снеговой пади. Депутата интересовало, какие меры предпринимаются администрацией города для завершения этого долгостроя.

Депутат Андрей Ищенко обратил внимание на благоустройство придомовых территорий и дворов в Первомайском районе Владивостока, он также изложил концепцию памятника детям войны и попросил решить вопрос с выделением небольшого земельного участка под его размещение.

Об удачных примерах формирования комфортной городской среды рассказал заместитель комитета по регламенту депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания депутат Олег Вельгодский.

Председатель этого комитета Дмитрий Новиков обратил внимание, что при реализации городских проектов прежде всего необходимо учитывать мнение жителей. Он также особо подчеркнул, что взаимодействие депутатского корпуса и органов исполнительной власти города должно строиться на системной основе.

Как отметил глава краевого центра Виталий Веркеенко, в ходе встречи были обозначены проблемные очаги, что позволило погрузиться в проблематику и сформировать не только свое видение актуальных для развития города вопросов, но и план действий. "Депутаты представляют интересы жителей города, поэтому в своей работе я должен опираться на их мнение и поддержку для реализации, в том числе, законодательных инициатив, чтобы мы совместно могли сделать жизнь Владивостока и горожан значительно лучше. Мы договорились, что будем проводить регулярные личные встречи, чтобы я мог получать информацию от депутатов напрямую, без ее интерпретации и принимать управленческие решения", – сказал Виталий Веркеенко.

По ряду вынесенных на встречу вопросов глава города рассказал краевым депутатам о том, как видит решение обозначенных проблем, и какие меры уже сегодня предпринимает администрация города для развития транспортной инфраструктуры, в том числе в районе Эгершельда и Второй речки.

Спикер краевого Законодательного Собрания Александр Ролик отметил, что рабочая встреча прошла конструктивно и позволила определить основные направления совместной работы на благо жителей Владивостока. "Были обозначены проблемные вопросы, которые требуют особого внимания, - сказал он. - Мы договорились, что по ним будем отдельно встречаться и последовательно прорабатывать пути их решения. Важно, что у нас есть понимание, что нужно делать и как это должно быть реализовано".