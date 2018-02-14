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Китай

13 февраля 2018, 20:20
Государственные СМИ Китая поддерживают запрещенные операции с криптовалютой

Государственные СМИ Китая поддерживают запрещенные операции с криптовалютой

Агентство "Синхуа" опубликовало методы обхода запрета

Государственное информационное агентство Китая усиливает риторику в отношении внебиржевой криптоторговли и зарубежных предложений по криптовалютам. При этом, государственные СМИ рассказывают своей аудитории о том, как обойти внутренний запрет на операции с виртуальной валютой, сообщает ЕНВ.

Новостное агентство "Синьхуа" 12 февраля подробно рассказало о том, как приобрести криптовалютные активы через определённые каналы. Получить к ним подступ можно через такие биржи, как Huobi Pro, а купить биткойн – через AliPay.

Как сообщалось ранее, после введённого запрета на криптовалютные операции и закрытия торговых платформ в прошлом году, национальные обменники перешли на внебиржевую торговлю и, в основном, переместили свои мощности за рубеж.

Ссылаясь на отчет, опубликованный китайской комиссией по безопасности в сфере интернет-финансов, информационное агентство подчеркнуло, что по состоянию на ноябрь прошлого года более 20 криптовалютных бирж продолжают работать через доменные имена Гонконга, Японии и США. Кроме того, в докладе указывались криптовые торговые платформы, которые базируются за пределами материкового Китая, но доступны для китайских инвесторов.

Кроме того, было подчёркнуто, что некоторые из бирж перешли на регистрацию за рубежом. "В настоящее время некоторые криптовалютные проекты переезжают за границу для продолжения своей деятельности. Хотя они официально созданы за рубежом, разработка их проектов, ключевые лица и инвесторы находятся в материковом Китае", - говорится в докладе.

Метки: запрет, криптовалюта, Синхуа

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