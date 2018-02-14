Подруга бывшего южнокорейского президента получила 20 лет тюрьмы

Сеульский суд приговорил подругу бывшего президента Южной Кореи Чхве Сун Силь к 20-летнему тюремному заключению сегодня, во вторник за ряд коррупционных преступлений, связанных со скандалом, после которого Пак Кын Хе была вынуждена покинуть свой пост, сообщает ЕНВ со ссылкой на Malaysian Digest.

Центральный районный суд Сеула вынес решение о том, что Чхве Сун Силь виновна во взяточничестве и злоупотреблении властью. Он постановил осужденной также выплатить штраф в размере 18 млрд. вон (16,6 млн. долл. США).

Чхве Сун Силь была арестована и обвинена в 18 эпизодах коррупции в ноябре 2016 года. Ее обвинили в использовании связей с бывшим президентом и вымогательстве 77,4 млрд. вон у 50 компаний в пользу двух подконтрольных фондов. По версии следствия Чхве Сун Силь получала доступ к конфиденциальной правительственной информации, даже несмотря на то, что она не имела официальной должности в правительстве Пак Кын Хе.

Гособвинители требовали для Чхве Сун Силь 25 лет тюрьмы и штраф в размере в 118,2 млрд. вон. Чхве Сун Силь не признала своей вины ни по одному из вменяемых ей эпизодов.

Суд также приговорил председателя компании Lotte Син Дон Бина к двум с половиной годам лишения свободы за взяточничество. Его обвинили в пожертвовании семи миллиардов вон в фонды Чхве Сун Силь в обмен на милость в отношении его бизнеса. Син Дон Бин сразу же был взят под стражу в соответствии с решением суда.

Чон Бум, старший секретарь в администрации Пак Кын Хе, курировавший внутреннюю политику, получил шестилетний срок тюремного заключения и штраф в размере 100 миллионов вон.

Напомним, скандал с участием Чхве Сун Силь и Пак Кын Хе вызвал массовые демонстрации по всей стране с требованием ухода президента в отставку. Президентство Пак Кын Хе закончилось на следующий год, после принятия Конституционным судом 10 марта решения о ее отставке. Бывший лидер страны обвиняется в соучастии в деле Чхве Сун Силь, суд над экс-главой государства состоится в конце месяца.