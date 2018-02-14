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В мире

13 февраля 2018, 19:40
От президента ЮАР Джейкоба Зумы требуют принятия отставки

От президента ЮАР Джейкоба Зумы требуют принятия отставки

Правящий Африканский национальный конгресс дал ему 48 часов для принятия решения

Впрочем, Джейкоб Зума отказался от ультиматума правящей партии Южной Африки, и сегодня страна пребывает в беспрецедентном политическом кризисе. Решение о том, что президент должен уйти, было принято на специально организованной чрезвычайной сессии высшего руководящего органа Африканского национального конгресса вечером в понедельник, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Guardian.

Заседание исполнительного комитета Африканского национального конгресса (АНК) было созвано после того, как переговоры между президентом Зумой и вице-президентом, главой партии г-ном Рамафозой потерпели неудачу. После почти 10 часов жарких дебатов Рамафоза и Зума покинули совещание незадолго до полуночи. "Зума потребовал трехмесячный "период уведомления" перед уходом в отставку", - сказал один из официальных лиц АНК в разговоре на условиях анонимности.

Африканский национальный конгресс теперь имеет право выдвинуть в парламенте вотум недоверия против своего бывшего лидера.

Девять лет власти Джейкоба Зумы были омрачены экономическим спадом и множественными обвинениями в коррупции, которые подорвали имидж и легитимность партии. Однако 75-летний президент сохраняет значительную поддержку внутри правящей партии и на местном уровне во многих частях Южной Африки. Политический аналитик и писатель Ральф Матхега отмечает: "Зума – это не просто человек.  Он - система. Есть много людей, чья политическая судьба связана с ним. Мы наблюдаем битву за душу партии. Мы наблюдаем референдум о реальном балансе сил внутри неё".

Рамафоза выиграл сложные внутрипартийные выборы в конце прошлого года. Теперь он требует отставки президента Зумы. Если это случится, то, согласно конституции страны, Рамафоза станет главой ЮАР. Если Зума будет отстранен через процедуру импичмента, то временным президентом страны станет спикер парламента.

Эксперт Университета Кейптауна Ричард Калланд сказал, что уход Джейкоба Зумы Рамафозе шанс восстановить правительство и партию одновременно. Лидер оппозиции Ммуси Майман, возглавляющий партию Демократического альянса, сказал, что оппозиционные партии потребуют досрочных выборов. "Любой из Африканского национального конгресса, который хочет возглавить эту страну, должен получить свой мандат от народа Южной Африки ", - добавил он.

Метки: Зума, кризис, отставка, президент, ЮАР

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