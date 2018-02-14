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Общество

13 февраля 2018, 14:00
"Адмирал Виноградов" провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море

"Адмирал Виноградов" провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море

В ходе выполнения боевого упражнения все назначенные цели были успешно поражены

Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" поразил ракетами и артиллерией береговые, морские и воздушные цели, сообщает ЕНВ.

По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели.

В ходе учения по организации обороны корабля от средств воздушного нападения противника для поражения целей "Адмирал Виноградов" применил артиллерийские установки и выполнил пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал".

Также в полигоне боевой подготовки экипажем отработаны задачи по уничтожению морской плавающей мины и осуществлена постановка пассивных помех.

Выполнение задач кораблем обеспечивали вспомогательные суда и самолёты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.

Метки: ТОФ, учения

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