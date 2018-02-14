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В мире

13 февраля 2018, 13:30
Дональд Трамп представил инфраструктурный план развития США

Дональд Трамп представил инфраструктурный план развития США

Документом предусмотрено выделение 1,5 трлн. долларов США

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 12 февраля, представил инфраструктурный план развития страны на сумму в 1,5 триллиона долларов США. Деньги пойдут на ремонт и восстановление инфраструктуры страны, включая автомагистрали, мосты, аэропорты, морские порты, железные дороги и системы водоснабжения, а также на широкополосный доступ в Интернет, сообщает ЕНВ.

Данный план меняет привычную финансовую модель. Вместо того, чтобы федеральное правительство несло большую часть расходов, оно переносит нагрузку на штаты и местные органы власти. Федеральное правительство выделит 200 млрд. долл. США на начальном этапе реализации программы. Оставшиеся средства должны быть выделены из региональных и местных бюджетов и внебюджетных источников в виде частных инвестиций. Кроме того, "план Трампа" также направлен на устранение бюрократических препятствий для проектов и инвестиций в сельскую инфраструктуру.

Отметим, что в Соединенных Штатах ощутимые проблемы с инфраструктурой. Почти 40 процентов из более чем 600 тысяч мостов по всей стране старше 50 лет. В 2016 году 9,1% мостов были признаны объектами с недостаточным уровнем финансирования содержания. К ним относится знаменитый Бруклинский мост в Нью-Йорке. По оценкам представителя Совета по защите природных ресурсов США Шелли Потич, в стране наблюдается порядка 240 тысяч прорывов воды в год, из-за чего тратится более 7,5 трлн. литров питьевой воды.

План восстановления инфраструктуры является одним из предвыборных обещаний Трампа. Но для его реализации президенту потребуется поддержка Конгресса. Опросы общественного мнения показывают, что население предпочитает местные инвестиции в проекты, которые приносят им пользу. Большинство граждан Америки не доверяют финансированию из федерального бюджета, объясняя это вашингтонской бюрократией.

"Мы построили "Эмпайр-Стейт-Билдинг" всего за один год, - сказал Трамп в своем заявлении в прошлом месяце. – Разве это не позор, что теперь может потребоваться 10 лет, чтобы получить разрешение на строительство простой дороги?"

Предложение Трампа по-прежнему будет провоцировать жаркие дебаты в Конгрессе, чье беспокойство будет акцентировано на дефиците федерального бюджета. Также существует вопрос, какие последствия этот план будет иметь для сферы налогообложения. Существуют также опасения из экологических соображений.

Лидер демократической партии в Сенате США Чак Шумер признает, что правительство за последние несколько лет сократило затраты на инфраструктуру страны. Но он обеспокоен тем, что в отсутствие федерального финансирования частный сектор будет иметь слишком много возможностей для повышения комиссионных сборов.

В то же время, предприниматели приветствуют данное решение Трампа. Так, президент Национальной ассоциации производителей Джей Тиммонс сообщил Associated Press, что Дональд Трамп возвращает законное место Америке в качестве мирового лидера в области инфраструктуры. Однако, Шелли Потич называет план "неприемлемой корпоративной поддачей".

Отметим, что в скором времени Белый Дом внесет план на рассмотрение парламента. Первичное обсуждение будет происходить в шести комитетах Палаты Представителей и в пяти комитетах Сената.

Метки: план развития, США

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