"Дальневосточный гектар" могут начать выдавать на территориях опережающего развития

Граждане смогут получить "дальневосточный гектар" в пределах территорий опережающего развития. Соответствующий законопроект Дума Чукотского автономного округа направила в Госдуму, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

"Наделить субъекты Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного округа, полномочием определять территории опережающего социально-экономического развития, в границах которых земля может предоставляться бесплатно", — сказано в законопроекте.

В соответствии с действующим законодательством, ТОР входят в перечень мест, где "дальневосточный гектар" не выдаётся. На Чукотке это привело к тому, что госпрограмма выделения земли почти не работает. 97% территории округа попало в "запретную зону": районы проживания коренных народов, защитные леса, земли оленеводческих хозяйств и ТОР "Беринговский".

Он находится в Анадырском районе на юго-востоке Чукотки и мог бы стать точкой экономического роста в регионе.

"Выделение гектаров на землях "Беринговского" привлечёт резидентов ТОР, расширит комплекс мер по развитию предпринимательства в округе", - говорится в пояснительной записке.

Программа безвозмездного выделения земель на Дальнем Востоке работает с 1 октября 2016 года. С этой даты жители 6 дальневосточных регионов получили возможность подать заявку на "дальневосточный гектар". С 1 февраля 2017 года программа стала доступна для всех граждан России.

К 12 февраля 2018 года Минвостокразвития получило 110 253 заявок, из них 74 900 рассматриваются и 35 353 удовлетворено.

"Среди целей программ "Дальневосточный гектар" и ТОР есть одна схожая, - отмечает ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - Речь идет о том, что обе программы ориентированы на то, чтобы развивать производственный и сельскохозяйственный кластеры на территориях Дальнего Востока. И, поскольку год реализации программы дальневосточного гектара не дал хороших качественных результатов, интеграция двух инструментов позволила бы усовершенствовать практику дальневосточных точек роста". В то же время, как отмечает эксперт, после внесения предложенных поправок в закон "о дальневосточном гектаре" велик риск появления отчетов перед президентом страны и правительством со стороны уполномоченных лиц и органов, в которых данные по гектару будут включены в статистику по ТОРам, что, по словам Юрия Коломейцева, еще больше затруднит реальную оценку эффективности предложенных федеральным руководством мер по развитию Дальнего Востока.