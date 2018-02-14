Юго-Восточная Азия не справляется с переработкой пластмассы, доставшейся ей в "наследство" от Китая

Как пишет издание South China Morning Post, Запад рискует остаться без вторпереработки пластиковых отходов после того, как Китай официально ушел из этого рынка, потому как страны Юго-Восточной Азии, прежде всего, Индонезия, Вьетнам и Малайзия, похоже, не справляются с нынешней нагрузкой. По имеющейся информации эти страны вслед за КНР могут запретить ввоз мусора в регион, сообщает ЕНВ.

С 1 января 2018 года власти Китай ввели запрет на импорт 24 видов отходов. Ранее страна ежегодно импортировала почти семь миллионов тонн пластикового лома, стоимость которого составляет более 6 млрд. долл. США. Это был ведущий мировой рынок мусора в мире, которым активно пользовались развитые страны в лице Соединенных Штатов, Великобритании и Японии.

Большая часть этого лома теперь перенаправлена в Юго-Восточную Азию. Там уже появились опасения по поводу возможной перегрузки отходами, а также в связи с назревающими экологическими проблемами.

Эти же проблемы были свойственны ранее и для Поднебесной. Китай окончательно оказался от приема ТБО после проведения серии исследований, в которых подчеркивались негативные последствия данного импорта. Сыграло свою роль, в частности, исследование медицинского колледжа Университета Шаньтоу в провинции Гуандун. В ходе него было обнаружено, что около 80% детей в городе имели избыточный уровень свинца в крови. Ученые связали это с наличием вблизи города крупной свалки отходов. В других исследованиях говорилось о том, что импортный пластиковый лом содержит высокотоксичные элементы.

Жители Китая поддержали запрет на ввоз мусора в страну. В развитых странах не скрывали, что, таким образом, их застали врасплох. Западный бизнес начал искать альтернативные варианты еще в прошлом году. По данным бельгийского Бюро международной перерабатывающей промышленности (BIR), в прошлом году Вьетнам импортировал мусора больше всех в регионе – 550 тысяч тонн твердых бытовых отходов в то время, как в 2016 году аналогичный показатель составил 339 648 тонн. Малайзия заняла второе место с 450 тысячами тонн против 287 670 в 2016 году, Индонезия приняла 200 тысяч тонн против 120 981 годом ранее. В Таиланд было завезено 100 тысяч тонн мусора за прошлый год.

Председатель Комитета по пластмассовым товарам BIR Сурендра Патавари Борад отмечает, что в настоящий момент наступило "золотое время" для перерабатывающей промышленности в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, во вторпереработку сырья в ЮВА инвестирует Китай, причем, некоторые китайские переработчики уже перебросили свои мощности в Индокитай.

В то же время, эксперт выражает сомнение по поводу того, что регион сможет справиться с новыми нагрузками, перешедшим к нему от Китая. Аналитики говорят, что единственный способ решить эту проблему – усилить работу очистных сооружений на Западе.

Регион ЮВА достаточно активно перерабатывает собственные отходы. По данным Вьетнамской ассоциации пластмасс, во Вьетнаме потребление пластмассы достигнет 45 кг на душу населения в год в течение следующих 24 месяцев. Одноразовые полиэтиленовые пакеты не облагаются налогами во Вьетнаме и бесплатны в Индонезии и Таиланде.

Индонезия – второй по величине в мире "загрязнитель" окружающей среды пластмассовыми отходами. Ежегодно в Индонезии в океан сбрасывается 3,2 млн. тонн пластика, говорится в исследовании, проведенном американской исследовательской группой Jambeck Research в 2015 году. В стране выбрасывается более миллиона пластиковых контейнеров в минуту, половина из которых – не подлежат вторичному использованию. По уровню загрязнения окружающей среды пластиком Индонезия уступает только Китаю.

Активистка Сасина Кауделка говорит, что региону не нужен лишний мусор из других стран. Вместо того, по ее мнению, необходимо позаботиться о собственном пластике. "Развитые страны должны найти свое решение. У нас нет надлежащих систем управления отходами, таких как в Европе, которые могут обрабатывать одноразовый пластик", - добавила она.

Впрочем, проблески надежды на то, что ситуация с мусором разрешиться, все же есть. Для этого экспортеры и импортеры ТБО должны начать работать вместе. Правительство Индонезии уже поставило цель к 2025 году сократить объемы мусора на 70% и намерено вложиться в эксперименты по использованию пластиковых отходов при производстве асфальта, а также для выработки электроэнергии. В стране был учреждён Целевой фонд по противодействию выброса мусора в море, который получил 1,4 млн. долл. из Норвегии и более 800 тысяч долл. из Дании. Индонезия также поддерживает предприятия, которые производят альтернативную упаковку из биоразлагаемых материалов, например, из морских водорослей, маниока и тапиоки. В некоторых городах страны идёт обмен пластика на рис, таким образом, местные власти поощряют население к сдаче вредных отходов на вторпереработку.

Директор индонезийской экологической организации Ecobrick Рассел Майер говорит, что всего 250 тысяч жителей страны заняты на производстве экологически чистых продуктов. "Местные органы власти пришли к нам, они знают, что у них нет решения, которое действительно сработает, - отмечает он. – Мэр столицы знает, что свалка переполнена, а сборщики не собирают достаточно пластика".

"Одноразовый пластик пока, к сожалению, удобен для людей, и мы пытаемся изменить это мышление, – сказала Сасина Кауделка. – Люди должны осознавать, что эти пластмассы не будут переработаны, и потом окажутся на полигонах и в океане".