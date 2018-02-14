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Экономика

13 февраля 2018, 12:30
Объем ипотечных кредитов в ДФО за год превысил 100 млрд рублей

Объем ипотечных кредитов в ДФО за год превысил 100 млрд рублей

Лидерами ипотечного жилищного кредитования входят Приморье, Якутия и Хабаровский край

Объём выданных в 2017 году в Дальневосточном федеральном округе ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) превысил 100 млрд рублей. Таким образом, региональный рынок ИЖК вырос за год почти на 40% и достиг своего рекордного показателя, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым ипотечным кредитам в ДФО за 2017 год снизилась на 2,1 процентных пункта и составила 10,6% (в 2016 году – 12,7%), при этом в декабре этот показатель опустился до рекордно низкого значения – 9,7%.

За год дальневосточники оформили почти 47 тысяч ипотечных кредитов. Из девяти субъектов ДФО больше всего кредитов было предоставлено в Приморском крае. Жители Приморья оформили 12 тысяч ИЖК на сумму 24,6 млрд рублей – это соответственно на 34 и 44% больше, чем в 2016 году. Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым ипотечным кредитам, выданным в крае, за год составила 10,5% (в 2016 году – 12,7%), в декабре 2017 года – 9,5%.

В тройку лидеров ипотечного жилищного кредитования также входят Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Не пользуется популярностью у жителей ДФО валютная ипотека: за прошедший год в регионе выдан только 1 кредит в иностранной валюте.

Совокупная задолженность по ИЖК по состоянию на 01.01.2018 в целом по ДФО составила 264,8 млрд рублей. При этом уровень просроченной задолженности остаётся низким – менее 1%.

Метки: Банк России, кредиты

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