Правительство РФ утвердило программу развития нацпарка "Бикин" в Приморье

Правительство России утвердило трехлетнюю комплексную программу развития туристской деятельности на территории национального парка "Бикин", расположенного в Пожарском районе Приморского края. Программу предусматривается реализовать в 2018 - 2020 годах. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщает ЕНВ.

"Учитывая уникальность и объемность туристского потенциала недавно образованного национального парка "Бикин", необходимо создание на его территории соответствующей инфраструктуры для развития туристской деятельности, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства", - говорится в документе правительства.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 60,95 млн. рублей.

Программа будет реализовываться в 3 этапа:

На первом этапе (2018 год) планируется разработка архитектурно- планировочных решений развития инфраструктуры познавательного туризма и рекреации на территории национального парка "Бикин", формирование инвестиционных предложений создания и развития видов туристско-рекреационной деятельности на территории национального парка "Бикин" и реализация проектов государственно-частного партнерства.

На втором этапе (2019 год) планируется проведение работ по созданию туристской инфраструктуры на территории национального парка "Бикин" в рамках государственно-частного партнерства.

На третьем этапе (2020 год) предусматривается реализация маркетинговой стратегии, направленной на формирование образа национального парка "Бикин" как привлекательного туристического места.

Напомним, национальный парк "Бикин", созданный в соответствии с постановлением Правительства от 3 ноября 2015 года №1187 в среднем и верхнем течении реки Бикин в Приморском крае, является привлекательным туристическим местом благодаря своему природному и этнокультурному потенциалу. На территории национального парка сохранился один из последних в Северном полушарии Земли нетронутый хозяйственной деятельностью массив кедрово-широколиственных лесов, являющихся полными аналогами доледниковых широколиственных лесов. На этой территории обитают 51 вид млекопитающих и около 200 видов птиц, здесь сохранился один из последних очагов обитания амурского тигра. Более половины территории национального парка "Бикин" является местом традиционного проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России.