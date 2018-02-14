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13 февраля 2018, 11:10
Во Владивостоке начинаются подготовительные курсы к Тотальному диктанту

Во Владивостоке начинаются подготовительные курсы к Тотальному диктанту

Подготовительные курсы начнутся с 17 февраля

С 17 февраля во Владивостоке начнутся бесплатные подготовительные курсы ко всемирной образовательной акции "Тотальный диктант". Лекции пройдут в Дальневосточном федеральном университете, Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, библиотеке БУК и Российском союзе молодежи, сообщает ЕНВ.

 Программа курсов рассчитана на восемь занятий длительностью полтора часа, на которых участникам предложат как теоретический материал, так и возможность попрактиковаться в применении различных правил орфографии и пунктуации. Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал Экспертный совет Тотального диктанта.

"Восемь занятий не смогут вместить систематическое повторение всего курса русского языка, но позволят участникам потренироваться в написании разных диктантов, вспомнить самые сложные правила, обсудить с преподавателями спорные вопросы русской орфографии и пунктуации. На каждом занятии предполагается повторить одно орфографическое правило, одно пунктуационное правило и - что самое главное! - написать диктант", - рассказала председатель Экспертного совета Наталья Кошкарёва.

Организаторы рекомендуют повторить пунктуационные правила, связанные с  постановкой точки с запятой. Этот знак постепенно теряет свои позиции в письменной речи, поэтому члены Экспертного совета решили не исключать его из текста.

"Владивосток в этом году стал столицей Тотального диктанта, и мы ожидаем, что количество участников акции увеличится. Подготовительные курсы – это отличная возможность и для тех, кто в первые пойдет на диктант, и для постоянных участников акции укрепить свои знания. Чтобы посещать курсы было ещё удобнее, в 2018 году мы будем проводить их сразу на четырех площадках в разные дни", - рассказал координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Подготовительные курсы в ДВФУ начнутся 17 февраля и будут проходить каждую субботу в аудитории D738, начало в 15:10. Библиотека БУК, расположенная на ул. Светланской, 55, будет специально открываться по понедельникам в 19:00, первое занятие состоится уже 19 февраля. ВГУЭС начнет подготовку к Тотальному диктанту 2 марта, занятия будут проходить каждую пятницу в 18:30 по адресу ул. Гоголя 41, аудитория 1333. Российский союз молодежи откроет курсы 21 февраля, заниматься здесь можно будет каждую среду с 18:30.

Все курсы бесплатны, но для их посещения необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Узнать подробности о местах проведения занятий и уточнить расписание можно на официальном сайте Тотального диктанта totaldict.ru, зайдя на городскую страницу. Там же перед Тотальным диктантом, в конце марта, пройдёт онлайн-подготовка.

Тотальный диктант 14 апреля примут около 1000 городов по всему миру. Столицей акции в этом году выбран Владивосток, где на главной площадке свой авторский текст прочитает Гузель Яхина.

Метки: тотальный диктант

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