Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

12 февраля 2018, 21:30
В Приморье бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за получение взяток от лесозаготовителей

В Приморье бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за получение взяток от лесозаготовителей

В ходе следствия фигурант признал вину

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в виде денег в значительном и крупном размере за попустительство по службе, сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По версии следствия, оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю с 2015 года по 2016 год использовал свое служебные обязанности по проведению оперативно-розыскной деятельности по выявлению правонарушений в лесопромышленном комплексе на территории Ольгинского района и Дальнегорского городского округа Приморского края.

В этот период мужчина получил от двух предпринимателей, осуществлявших деятельность в сфере лесозаготовки, взятки в размере 50 тыс. и 800 тыс. рублей за попустительство по службе. За денежное вознаграждение он пообещал не проводить процессуальные проверки в отношении лесозаготовителей в случаях выявления в их деятельности незаконных рубок.

Позже взяткодатели добровольно сообщили правоохранителям о передаче денежного вознаграждения должностному лицу.

В ходе следствия фигурант признал вину в инкриминируемом деянии.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Метки: взятка, прокуратура

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Завод по выращиванию и обработке аквакультуры появится во ВладивостокеЗавод по выращиванию и обработке аквакультуры появится во Владивостоке
вчера, 20:20
Для работников предприятия будет возведено общежитие и столовая
Приморские рыбаки опасаются, что обновленный закон об аквакультуре уничтожит их небольшие компанииПриморские рыбаки опасаются, что обновленный закон об аквакультуре уничтожит их небольшие компании
вчера, 18:40
Новые поправки в федеральный закон приняты в первом чтении
Власти Приморья взялись за проблему угольного терминала в НаходкеВласти Приморья взялись за проблему угольного терминала в Находке
вчера, 14:50
Стивидоры подпишут соглашение с администрацией края о реализации необходимых мер до конца 2018 года в десятидневный срок

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+