В Приморье бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за получение взяток от лесозаготовителей

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в виде денег в значительном и крупном размере за попустительство по службе, сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По версии следствия, оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю с 2015 года по 2016 год использовал свое служебные обязанности по проведению оперативно-розыскной деятельности по выявлению правонарушений в лесопромышленном комплексе на территории Ольгинского района и Дальнегорского городского округа Приморского края.

В этот период мужчина получил от двух предпринимателей, осуществлявших деятельность в сфере лесозаготовки, взятки в размере 50 тыс. и 800 тыс. рублей за попустительство по службе. За денежное вознаграждение он пообещал не проводить процессуальные проверки в отношении лесозаготовителей в случаях выявления в их деятельности незаконных рубок.

Позже взяткодатели добровольно сообщили правоохранителям о передаче денежного вознаграждения должностному лицу.

В ходе следствия фигурант признал вину в инкриминируемом деянии.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.