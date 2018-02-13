Завод по выращиванию и обработке аквакультуры появится во Владивостоке

Резидент свободного порта Владивосток реализует проект по выращиванию и обработке гребешка, трепанга, мидий и морской капусты, сообщает ЕНВ.

Проект компании "ВенЛян-Аквакультура" предусматривает использование современного и эффективного технологичного оборудования, установку систем контроля безопасности на объекте, а также строительство производственных и складских комплексов, цехов по выращиванию трепанга, очистных сооружений, котельной и генератора. Специально для работников предприятия будет возведено общежитие и столовая.

"Мы рассчитываем создать большое количество рабочих мест и сможем обеспечить существующие потребности российского внутреннего рынка, на которые продукция приморского аквакультурного кластера пойдет в первую очередь, – заявляет генеральный директор ООО "ВенЛян-Аквакультура" Дмитрий Минтюк. – Планируется, что объем обработки всех видов морепродуктов составит 40 тысяч тонн в год. Наш проект несет большую социально-экономическую значимость для Приморского края и региона в целом".