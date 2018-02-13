Расписание электропоездов в аэропорт поменяется с 13 февраля

Стоимость проезда не поменяется
Два пригородных поезда, связывающие Владивосток с международным аэропортом, меняют своё расписание со вторника, 13 февраля, сообщает ЕНВ.
Стоимость проезда в пригородных поездах не меняется.
Напомним, социальные тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в этом году останутся на уровне прошлого года. Соответствующее решение принял врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Из краевого бюджета ежегодно направляется субсидия, чтобы компенсировать разницу между экономически обоснованными тарифами и социальными, то есть теми, которые фактически оплачивает население.
Направление в Аэропорт Кневичи, Артем
|
№ поезда
|
Отправление Владивосток
|
Первая Речка
|
Моргородок
|
Вторая Речка
|
Угольная
|
Артем
|
Прибытие Аэропорт Кневичи
|
7101
|
07:05
|
07:11
|
07:15
|
07:19
|
07:40
|
07:53
|
07:59
|
7103
|
09:02
|
09:08
|
09:12
|
09:16
|
09:37
|
09:50
|
09:56
|
7105
|
11:51
|
11:57
|
12:01
|
12:05
|
12:26
|
12:39
|
12:45
|
7107
|
16:00
|
16:06
|
16:10
|
16:14
|
16:35
|
16:48
|
16:54
|
7109
|
18:00
|
18:06
|
18:10
|
18:14
|
18:35
|
18:48
|
18:54
Направление во Владивосток
|
№ поезда
|
Отправление Кневичи
|
Артем
|
Угольная
|
Вторая Речка
|
Моргородок
|
Первая Речка
|
Прибытие Владивосток
|
7202
|
07:45
|
07:51
|
08:04
|
08:25
|
08:28
|
08:32
|
08:39
|
7204
|
08:30
|
08:36
|
08:49
|
09:10
|
09:13
|
09:17
|
09:24
|
7206
|
10:45
|
10:51
|
11:04
|
11:25
|
11:28
|
11:32
|
11:39
|
7208
|
13:15
|
13:21
|
13:34
|
13:55
|
13:58
|
14:02
|
14:09
|
7210
|
17:40
|
17:46
|
17:59
|
18:20
|
18:23
|
18:27
|
18:34