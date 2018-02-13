Расписание электропоездов в аэропорт поменяется с 13 февраля

Два пригородных поезда, связывающие Владивосток с международным аэропортом, меняют своё расписание со вторника, 13 февраля, сообщает ЕНВ.

Стоимость проезда в пригородных поездах не меняется.

Напомним, социальные тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в этом году останутся на уровне прошлого года. Соответствующее решение принял врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Из краевого бюджета ежегодно направляется субсидия, чтобы компенсировать разницу между экономически обоснованными тарифами и социальными, то есть теми, которые фактически оплачивает население.

Направление в Аэропорт Кневичи, Артем

№ поезда Отправление Владивосток Первая Речка Моргородок Вторая Речка Угольная Артем Прибытие Аэропорт Кневичи 7101 07:05 07:11 07:15 07:19 07:40 07:53 07:59 7103 09:02 09:08 09:12 09:16 09:37 09:50 09:56 7105 11:51 11:57 12:01 12:05 12:26 12:39 12:45 7107 16:00 16:06 16:10 16:14 16:35 16:48 16:54 7109 18:00 18:06 18:10 18:14 18:35 18:48 18:54

Направление во Владивосток