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Общество

12 февраля 2018, 19:50
Расписание электропоездов в аэропорт поменяется с 13 февраля

Расписание электропоездов в аэропорт поменяется с 13 февраля

Стоимость проезда не поменяется

Два пригородных поезда, связывающие Владивосток с международным аэропортом, меняют своё расписание со вторника, 13 февраля, сообщает ЕНВ.

Стоимость проезда в пригородных поездах не меняется.

Напомним, социальные тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в этом году останутся на уровне прошлого года. Соответствующее решение принял врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Из краевого бюджета ежегодно направляется субсидия, чтобы компенсировать разницу между экономически обоснованными тарифами и социальными, то есть теми, которые фактически оплачивает население.

Направление в Аэропорт Кневичи, Артем

№ поезда

Отправление Владивосток

Первая Речка

Моргородок

Вторая Речка

Угольная

Артем

Прибытие Аэропорт Кневичи

7101

07:05

07:11

07:15

07:19

07:40

07:53

07:59

7103

09:02

09:08

09:12

09:16

09:37

09:50

09:56

7105

11:51

11:57

12:01

12:05

12:26

12:39

12:45

7107

16:00

16:06

16:10

16:14

16:35

16:48

16:54

7109

18:00

18:06

18:10

18:14

18:35

18:48

18:54

Направление во Владивосток

№ поезда

Отправление Кневичи

Артем

Угольная

Вторая Речка

Моргородок

Первая Речка

Прибытие Владивосток

7202

07:45

07:51

08:04

08:25

08:28

08:32

08:39

7204

08:30

08:36

08:49

09:10

09:13

09:17

09:24

7206

10:45

10:51

11:04

11:25

11:28

11:32

11:39

7208

13:15

13:21

13:34

13:55

13:58

14:02

14:09

7210

17:40

17:46

17:59

18:20

18:23

18:27

18:34

Метки: аэропорт, поезд

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